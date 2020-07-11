Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
  • Habertürk Android Uygulaması
  • Habertürk iPhone Uygulaması
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

İHA

Sivasspor, Süper Lig'in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır

Sivasspor, Süper Lig’in 32. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Fenerbahçe maçının hazırlıklarını tamamladı.
Vali Lütfullah Bilgin Sivasspor Tesisleri’nde Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman 1 saat sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, üç grup halinde top kapma, pas ve pres çalışmasıyla devam etti. Kırmızıbeyazlılar, son bölümde ise taktik programların uygulandığı çalışmalarla maçın hazırlıklarını tamamladı.
Antrenmanın bir bölümünü Kulüp Başkanı Mecnun Otyakmaz, Başkan Vekili Erdal Sarılar ile As Başkan Faruk Taşseten de takip etti.
Sivasspor, saat 14.00'te Sivas'tan ayrılarak Nuri Demirağ Havalimanı'ndan İstanbul'a giderek kampa girecek.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazır
Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
YEREL HABERLER Sivasspor ile Fenerbahçe 28. randevuda
Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu çözüm Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzman Op. Dr. Umut Zereyak, yaz aylarında insanların temel sorunu olan terlemenin önüne botoks yöntemiyle geçilebileceğini söyledi
YEREL HABERLER Yaz aylarının kabusu, terlemeye karşı botokslu ...
Sivas’ta 1 köy karantina alındı Sivas ‘ın Zara ilçesinde Covid-19 tedbirleri kapsamında 1 köy karantina alındı.
YEREL HABERLER Sivas’ta 1 köy karantina alındı Sivas ‘ın Zara ...
15 Temmuz’a özel 5 bin adet maske üretildi Sivas Halk Eğitim Merkezi Müdürlüğü 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik gününe özel tasarım 5 bin adet maske üretti
YEREL HABERLER 15 Temmuz’a özel 5 bin adet maske üretildi Sivas Halk ...
Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
YEREL HABERLER Osmanlıca yazılı tapu ve senetler ondan soruluyor
Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı
YEREL HABERLER Sivasspor’da 10. testler de negatif çıktı
Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz gerekiyor
YEREL HABERLER Rıza Çalımbay: Fenerbahçe maçında galip gelmemiz ...
Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik direktörü Rıza Çalımbay: “Fenerbahçe maçından galip ayrılmalıyız” “Hakan Arslan’ın olmaması takımımızı yüzde 50 etkiledi”
YEREL HABERLER Çalımbay’ın aklı galibiyette Sivasspor teknik ...
Sivas’ta kentsel dönüşüm çalışmaları Sivas'ta uygulanacak kentsel dönüşüm projelerinin detaylarını görüşmek üzere Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin ve ekibi Ankara’ya çıkarma yaptı
YEREL HABERLER Sivas’ta kentsel dönüşüm çalışmaları Sivas'ta ...
Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole devrildi
YEREL HABERLER Babasından izinsiz aldığı otomobille şarampole ...
Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi
YEREL HABERLER Sivasspor'da rota Fenerbahçe'ye çevrildi
Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete geçti Akademisyen ve öğrencilerin Ar-Ge projelerine ait prototiplerini hayata geçirmeleri için Prototipleme Atölyesi hizmete başladı.
YEREL HABERLER Fikirlerin ürüne dönüşeceği atölye faaliyete ...
Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
YEREL HABERLER Sivasspor, Fenerbahçe maçına hazırlanıyor
Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas’ta 18 yaşındaki genç, izinsiz olarak aldığı babasına ait otomobille takla attı, sürücü ve araçta bulunan 3 genç hafif şekilde yaralandı
YEREL HABERLER Kaçırdıkları araba ile kaza yaptılar Sivas’ta 18 ...
“Köyde yaşamak için ‘bir sürü’ neden projesi” protokolü koyun sürülerinin arasında imzalandı
YEREL HABERLER “Köyde yaşamak için ‘bir sürü’ neden projesi” ...
Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirdiler Sivas’ta bir kafe maske kullanımına dikkat çekmek için bulduğu ilginç yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale getirmeyi başardı
YEREL HABERLER Bu yöntemle maske kullanımını eğlenceli hale ...
Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı
YEREL HABERLER Üniversiteli genç, hayalini kurduğu kafeyi açtı
Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor 10. kez Covid-19 testinden geçti
Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
YEREL HABERLER Elektrik direğine çarpan otomobilin sürücüsü öldü
Sivas'ta otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü
YEREL HABERLER Sivas'ta otomobil elektrik direğine saplandı: 1 ölü
Kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı
YEREL HABERLER Kurbanlık hayvanlarda 'ölümcül kene' uyarısı
Sivas'ta köy içine giren ayı görüntülendi
YEREL HABERLER Sivas'ta köy içine giren ayı görüntülendi
Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı
YEREL HABERLER Gemerek'te sel sonrası hasar tespit çalışması yapıldı

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X