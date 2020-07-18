Sarısuvat vadisi, eşsiz güzelliğiyle büyüledi Sivas’ta doğa yürüyüşçüleri, eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Doğanşar ilçesindeki Sarısuvat vadisinde yürümenin keyfini çıkardı

Sivas’ta doğa yürüyüşçüleri, eşsiz güzelliğiyle büyüleyen Doğanşar ilçesindeki Sarısuvat vadisinde yürümenin keyfini çıkardı.

Sivas’ın doğal güzellikleri ile dikkat çeken Doğanşar ilçesi, keşfedilmeyi bekliyor. Sivas’ın 68 kilometre kuzeyindeki ilçe, Sivas’tan farklı olarak Karadeniz ikliminin özelliklerini taşıyor. Doğanşar Kaymakamlığı ve Doğanşar Belediye Başkanlığı ilçenin sahip olduğu güzellileri tanıtabilmek için son olarak eşsiz güzelliğiyle büyüleyen, ilçe merkezine 6 kilometre mesafedeki Sarısuvat vadisinde doğa yürüyüşü düzenledi. Doğa yürüyüşçülerini ağırlayan Sarısuvat vadisi, güzelliğiyle misafirlerini kendine hayran bıraktı.

“Sarısuvat vadisi gerçekten çok güzel bir yer”

Sivas Doğa Sporları Kulüp Başkanı Zeki Söylemez, Sarısuvat vadisi’nin güzelliğiyle dikkat çektiğini belirterek, “Yaklaşık 20 yıldır dağcılık, doğa sporları ve kampçılık faaliyeti yapıyorum. Türkiye’nin bir çok dağına tırmandık, doğa yürüyüşleri yaptık, kamp yaptık. Bu günde Sarısuvat Vadisini geziyoruz. Sarısuvat vadisi gerçekten çok güzel mükemmel bakir bir yer. 2 yıl önce buranın keşfini yapmıştık. Çeşitli rotalarını çıkarmıştık.

Doğanşar Kaymakamı Onur Aykaç, gerçekleştirilen doğa yürüyüşüyle Sarısuvat vadisinde saklı kalmış yerleri görme imkanı bulduklarını belirterek, “Doğanşar ilçemiz doğasporları açısından coğrafyasıyla, tabiatıyla eşsiz bir güzelliğe sahip. İlçemizde doğasporlarını öne çıkarmak, doğasporlarına ilçemizi kazandırmak için her hafta farklı bir doğa sporu yaparak güzergah çalışmalarımızı tamamlamak üzereyiz. Bu hafta da doğa yürüyüşü etkinliğimizde sporcularla bir araya geldik. İlçe merkezimize 5 dakikalık mesafede bulunan Sarısuvat kanyonunun derinliklerinde keşfedilmemiş yerleri görme imkanı bulduk. Doğanşar’ımızı doğa sporlarına kazandırmaya devam edeceğiz. Sizleri de Doğanşar’ımıza bekleriz“ dedi.

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