Sivas'ta otomobil şarampole devrildi: 4 yaralı

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Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS (DHA)- SİVAS'ta, sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce yön levhasına çarptı, ardından şarampole devrildi. Kazada 4 kişi yaralandı.

Kaza, saat 09.00 sıralarında Sivas-Ankara karayolunun Köklüce köyü yakınlarında meydana geldi. Mehmet Koçyiğit (24) yönetimindeki 58 BR 731 plakalı otomobil, trafik yön levhasına çarparak şarampole devrildi. Kazada, sürücü ile otomobilde bulunan Harun Öztürk (34), Necmi Toker (25) ve Oktay Arslan (21) yaralandı. Yaralılar kaza yerine gelen ambulansla Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.

Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi. Kazayla ilgili inceleme başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2020-07-19 14:01:04



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