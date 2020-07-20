Sivasspor’un Gençlerbirliği’ni 20 yendiği maçın ardından futbolcu Mert Hakan Yandaş, Sivasspor’a veda etti.

Fenerbahçe ile anlaştığı iddia edilen DG Sivasspor’un futbolcusu Mert Hakan Yandaş, sosyal medya hesabından veda paylaşımda bulundu.

Yandaş, paylaşımında “Bugün takımımız için önemli olduğu gibi benim adıma da duygusal bir maçtı. Kazanmanın verdiği sevinç kadar bu statta Sivasspor formasıyla son kez sahaya çıkmanın burukluğunu yaşadım. 3 yıl boyunca tattığım her duyguyu çok özleyeceğim, hepinizi çok seviyorum, teşekkürler Yiğidolar” sözlerini kullandı.

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