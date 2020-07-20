Üniversite değerlerine sahip çıkıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,genç nesillerle buluşturulmak üzere 10 Sivas türküsü bir albümde toplayarak kültür hayatına önemli katkıda bulundu.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi,genç nesillerle buluşturulmak üzere 10 Sivas türküsü bir albümde toplayarak kültür hayatına önemli katkıda bulundu.

Ülkenin kültürel değerlerinden biri olan türkülerin genç nesille buluşması ve öz değerleri hatırlatmak amacıyla Cumhuriyet Üniversitesi, “Sultanşehir’den Türküler” isimli albüm projesi hayata geçirdi. Yerleşkede mevcut imkanlarla hazırlanan proje Rektör Prof. Dr. Alim Yıldız’ın koordinatörlüğünde rektörlüğün destekleri, Eğitim Fakültesi Öğr. Üyesi Kürşat Taydaş, öğrenciler ve ilgili personelin çalışmalarıyla oluşturuldu. Albümün yönetmen ve aranjörlüğünü ise Eğitim Fakültesi Güzel Sanatlar Bölümü Öğr. Üyesi Kürşat Taydaş yaparken kayıtlar Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Kayıt Stüdyosu’nda gerçekleştirildi.Yapılan albümde Âşık Veysel’in “Anlatmam Derdimi Dertsiz İnsana”, Âşık Sefil Selimi’nin “Kevser Irmağında Saki Olan Yâr”, Zaralı Halil Söyler’in “Bir Bulut Kaynıyor Sivas Elinde”, Muzaffer Sarısözen’in “Sarardım Ben Sarardım”, “Akşam Olur Karanlığa Kalırsın” gibi 10 Sivas türküsü yer alıyor.

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