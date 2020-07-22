Ayağı pedala sıkıştı yardımına itfaiye koştu Sivas’ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

"O kurnadan bu kurnaya"

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta ayağı bisiklet pedalına sıkışan çocuğu itfaiye ekipleri kurtardı

Edinilen bilgilere göre olay Fatih Mahallesinde meydana geldi. Evlerinin önünde bisiklete binen 10 yaşındaki O.K. dengesini kaybederek yere düştü. Çocuğun yere düşmesiyle ayağı bisikletin pedal bölümüne sıkıştı. Olayı fark edenler durumu Sivas Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri ayağı sıkışan çocuğu kurtardı. Çocuğun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.