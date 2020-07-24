Sivas’ta 219 gram esrar ele geçirildi

Ne Bodrum ne de Çeşme! Onun tercihi...

Sivas'ta polis ekipleri tarafından sokak satıcılarına ve uyuşturucu madde kullanıcılarına yönelik yapılan çalışmalarda 219 gram toz esrar ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından, sokak satıcıları ve uyuşturucu kullanıcılarına yönelik operasyonlar hız kesmeden devam ediyor. Polis ekipleri tarafından son 7 gün içerisinde gerçekleştirilen çalışmalarda 0,25 gram gram toz esrar maddesi, 0,64 gram esrar maddesi, 219 gram toz rsrar maddesi ve 0,17 gram Metamfetamin maddesi ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şahıs hakkında yasal işlem yapıldı, 1 şahıs ise çıkarıldığı adli mercilerce tutuklandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.