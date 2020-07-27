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Başkan Bilgin: “Sivas’ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz” Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

İHA

Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Başkan Bilgin: “Sivas’ın her bölgesini yaşanabilir kılmak istiyoruz” Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor

Sivas Belediyesi, vatandaşların yaz aylarında su sıkıntısı yaşamaması için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor
Sivas Belediyesi insan odaklı çalışmalarına aralıksız devam ediyor. Karşıyaka Mahallesi’nde vatandaşların su sıkıntısı yaşamaması amacıyla Kurt Deresi mevkiinden 4 km uzunluğunda içme suyu hattı çekiliyor. Sıcaklıkların arttığı yaz mevsiminde vatandaşların su sorunu yaşamaması amacıyla bir dizi önlemler alan Sivas Belediyesi, Karşıyaka Mahallesi’nde oluşabilecek su sorununu gidermek amacıyla bölgeye Kurt Deresinden 4 km hat çekerek su takviyesi yapacak. Çimento Fabrikası arkasında yapılan çalışmaları Belediye Başkanı Hilmi Bilgin yerinde inceleyerek konu hakkında bilgi aldı.
Gerçekleştirilen çalışmaları değerlendiren Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, “Üstyapı hizmetlerini götürürken bir şehirde olmazsa olmaz olan altyapı sorunlarını çözmek için farklı bölgelerde ekiplerimiz çalışmalarına devam ediyor. Karşıyaka ve Esenyurt mahallelerimizin su sorunu yaşamaması için İçme Suyu Hattı Projesini hayata geçiriyoruz. Kısa bir süre içerisinde bu çalışma tamamlanacak” dedi.
Sivas’ı yaşanılabilir bir şehir yapmak için gayret gösterdiklerini belirten Başkan Bilgin, “Altyapısıyla, üst yapısıyla, sosyal belediyeciliği ile kültürel faaliyetleri ile bir bütün halinde çalışmalarımız programlı bir şekilde devam ediyor. Altyapısını tamamladığımız alanlarda asfalt, kaldırım çalışmaları, kültür merkezlerini parklarını tamamlayarak şehrimizin her bölgesine hizmet götürüyoruz. Sadece bir bölgeyi değil 65 mahallemizi de yaşanılabilir kılmak için ekiplerimizle gece gündüz demeden çalışıyoruz” şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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