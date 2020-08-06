Vergi rekortmeni pandemi dolayısı ile ödülünü böyle aldı Sivas’ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3’üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı

Sivas’ta Vergi rekortmenleri sıralamasında 3’üncü sırada yer alan Ekrem Ekşi, Sivas Defterdarlığı tarafından verilen teşekkür belgesini pandemi dolayısı ile bireysel olarak düzenlenen törenle aldı.

Covit19 salgını hayatımızda bir çok alanda değişikliklere neden oldu. İllerde vergi rekortmenlerine ödüllerinin verildiği kalabalık törenler yerini bireysel törenlere bıraktı. Sivas Defterdarlığı Sivas’ta ödediği vergi ile 2018 yılı kurumlar vergisinde 3. olan iş adamı Ekrem Ekşi'yi ödüle layık gördü. Pandemi dolayısı ile toplu tören düzenlenemediği için Ekşi'nin ödülü Sivas Defterdarlığında düzenlenen bireysel törenle verildi. Sivas Defterdarı Özel Kalemi Şükrü Eker ve Kale Vergi Dairesi Müdürü Durmuş Ali Darıcı teşekkür belgesini Ekrem Ekşi’ye takdim ederek teşekkür etti.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.