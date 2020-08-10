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Trafik kazası 4 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

İHA

Trafik kazası 4 yaralı Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı

Sivas’ın Gürün ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 4 kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre kaza KayseriMalatya karayolu Sivas’ın Gürün ilçesi Yavyurdu mevkisinde gerçekleşti. T.A. (42) yönetimindeki 72 DJ 218 plakalı Ford marka otomobil Kayseri istikametine giderken bilinmeyen bir nedenle yoldan çıkarak tarlaya uçtu. Takla atan aracın içerisinde bulunan sürücü ve diğer 3 kişi yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Gürün Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi. Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı.

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