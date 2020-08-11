Sivas'ta polisten koronavirüs denetimi

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Uğur YİĞİT/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta polis ekipleri, koronavirüs genelgesi kapsamında denetimlerde bulundu.

İçişleri Bakanlığı'nın valiliklere gönderdiği koronavirüs genelgesi kapsamında polis ekipleri internet kafelerde ve park ile bahçelerde koronavirüs denetimi yaptı. Ekipler maske takmayan, maskesini kurallara uygun olarak kullanmayan vatandaşları uyardı. Vatandaşların maskelerini ceplerinde veya çantalarında taşıması dikkat çekti. Ekipler, maskelerin kurallara uygun takılması gerektiğini söyleyerek virüse karşı dikkat edilmesi gerekenler konusunda bilgilendirme yaptı. Ekipler, park ve bahçelerde de denetim yaptı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Uğur YİĞİT

2020-08-11 15:53:29



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