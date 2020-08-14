Karantina kuralına uymayan 6 kişiye 18 bin 900 TL para cezası Sivas’ta Covid-19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Sivas’ta Covid19 testleri pozitif olan ve evde gözlem altındayken karantina kurallarına uymadığı tespit edilen 6 kişiye toplamda 18 bin 900 TL para cezası uygulandı.

Sivas Valiliğinin tarafından konuyla ilgili yaptığı sosyal medya paylaşımında, "Covid19 tedbirleri kapsamında; Pozitif olan ve evde gözlem altında tutulan hastalardan 6 kişinin, dün gün içinde yapılan kontrollerinde, kurallara uymadıkları tespit edilmiştir. Şahıslara toplam 18.900 ? para cezası uygulanarak haklarında adli işlem başlatılmıştır” ifadelerine yer verildi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.