Sivas'ta 2 köy bir mezra karantinaya alındı Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı

'İyi ki senin kızınım'

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Sivas'ta korona virüs tedbirleri kapsamında 2 köy ve bir mezra karantinaya alındı.



Sivas Valiliğinden yapılan yazılı açıklamaya göre, Covid19 salgınının yayılarak vatandaşların hayatını tehdit etmesini engellemek ve sosyal izolasyonu sağlamak amacıyla Merkez Çatalkaya köyü ve Mermer köyü ile Gürün ilçesi, Karadoruk köyü Aşağı Çatkara mezrasının karantinaya alındığı bildirildi. Açıklamada, karantina nedeniyle köye giriş ve çıkışların yasaklandığı belirtildi.

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