Cilt yaşlanmasını geciktirmek mümkün Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak cilt yaşlanması belirtilerini ve cilde nelerin zarar verdiğini anlatarak yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri hakkında bilgiler verdi

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Cilt yaşlanmasını geciktirmek mümkün Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak cilt yaşlanması belirtilerini ve cilde nelerin zarar verdiğini anlatarak yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri hakkında bilgiler verdi

İHA

Cilt yaşlanmasını geciktirmek mümkün Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak cilt yaşlanması belirtilerini ve cilde nelerin zarar verdiğini anlatarak yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri hakkında bilgiler verdi

Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, cilt yaşlanması belirtilerini ve cilde nelerin zarar verdiğini anlatarak yaşlanmayı geciktirmenin yöntemleri hakkında bilgiler verdi.
Medicana Sivas Hastanesinde görevli Plastik Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Operatör Dr. Umut Zereyak cilt yaşlanması hakkında önemli açıklamalarda bulundu. Dr. Zereyak yaşlanmayı geciktirmenin ve ertelemenin mümkün olduğunu belirterek, “Cilt yaşlanması diğer organlardan farklıdır. Vücudunuzun en büyük organını olan cildimiz diğer organlardan ayıran başlıca fark, dış etkilere de açık olmasıdır. Kalbiniz, karaciğer veya akciğeriniz dış ortamın ısısından ya da nem değişikliklerinden habersizdir. İç organlar havanın yağmurlu, sıcak, kuru veya nemli, soğuk olmasından etkilenmezken, cildiniz bütün bu değişimlerin tam ortasında kalır. Ya da hava kirliliği, sigara, egzoz gazları da cildimizi etkiler. Cildin yaşlanmasında her ne kadar daha çok etki çevresel etkenler olsa da genetik faktörler ve vücut metabolizması da önem arz eder. Aslında yaşlanma doğuştan başlayan ve her canlının bir yaşam evresi olsa da bu durumu geciktirmek, bir süre ertelemek mümkündür. Etkin bir geciktirme için, güneşten korunma, sigara içmeme ve vücudunuzun antioksidan kapasitesini yükseltmek en önemli basamaktır. Güneş ışınlarından korunmak, riskli saatlerde güneşlenmemek, güneş gözlüğü, şapka, güneş şemsiyeleri gibi koruyucu giyecekler, aksesuarlar kullanmak ve gün ışığı olan her saatte, cildin görünen kısımların yüksek koruma faktörlü ürünler ile korumak önem arz eder’’ ifadelerini kullandı.

UV ışınları en çok açık tenlileri, çilli ve kızıl saçlıları etkiliyor
Güneş ışığındaki ultraviyole ışınlarının cilde ciddi zararlar verdiğini kaydeden Dr. Zereyak, şunları söyledi:
“Dünyamızın en önemli ısı ve ışık kaynağı olan güneş ışığındaki ultraviyole ışınları, cilt hücresinin duvarında, özellikle DNA'sında çok ciddi zararlar oluşturur. Hatta bu etkileri ile cilt kanserine de sebep olabilir. Kontrolsüz, uzun süreli, yoğun ve korunmasız güneşe maruz kalmak cildi çok etkileyen dış faktördür. Güneşten gelen ışınlardan 400 nanometre (nm) altındaki dalga boyunda olanlara ultraviyole (UV) ışınları denir. UV ışınlarının bizi ilgilendiren iki tipi vardır. UVA ve UVB, Uzun dalga boyunda olan ultraviyole A (320400 nm ) derinlere nüfus ederek cildin esnekliği üzerinde kalıcı zararlara yol açar. Kısa dalga boyunda olan ultraviyole B (290320 nm) ise cildin dış tabakalarında yanmaya yol açar, cildi yaşlandırır ve cilt kanseri gelişiminde rol oynar. Burada oluşan kimyasal maddeler cildimiz de yer alan kollagen ve elastik liflere zarar vererek cildin yaşlanmasını hızlandırırlar. Su toplamaların ve soyulmaların görüldüğü güneş yanıklarında hasar daha fazla oluşur. DNA'nın gördüğü hasar büyük oranda tamir edilir ancak bazen kalıcı bozukluklar oluşabilir. Bu bozukluklar zamanla birikir ve yavaş yavaş cildin yaşlanmasına veya kontrollü büyümeyi etkileyen bir bozukluksa cilt kanserine yol açabilir. UV ışınları her tür cildi etkilemekle birlikte en çok açık tenlileri, çilli ve kızıl saçlıları etkiler. Güneş koruyucu ürünler, UVA ve UVB ışınlarının her ikisine de koruyucu etki sağlamalıdır’’ şeklinde konuştu.

Sigara bazı hücrelerde kanser gelişimine sebep oluyor
Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Dr. Öğr. Üyesi Umut Zereyak, sigaranın cilt üzerindeki etkilerine dikkat çekerek, “Sigaranın her organ üzerinde etkisi hemen herkes tarafından bilinmekte iken cilt üzerine etkisi de göz ardı edilmemelidir. Güneş etkisine benzer bir şekilde kimyasal olarak hücrelerde hasar ile yenilenme, iyileşmeyi yavaşlatıp bozar iken, bazı hücrelerde kanser gelişimine de sebep olmaktadır. Sadece sigara içmek ile değil sigaranın dumanı da bu etkilere sebep olmaktadır. Diğer etkenleri ise Alkol, Kirli hava, egzoz dumanı, dengesiz beslenme, hazır gıdalar, katkı maddesi içeren yiyecek ve içecekler, tuz, şeker ve un, aşırı kahve, siyah çay ve kola, yanlış cilt ürünleri olarak sıralayabilirim’’ diye konuştu.

“Yaşımız ilerledikçe cildimizin üst tabakasında yer alan ölü deri hücrelerin daha yavaş atılır"
“Yaşımız ilerledikçe cildimizin üst tabakasında yer alan ölü deri hücrelerin daha yavaş atılır" diyen Zereyak, "Cildimizin sertleştiğini, inceldiğini ve su kaybettiğini, yaşlanan derinin bazı bölgeleri daha fazla pigment üreterek koyu benekli hal alması, diğer bölgelerinin melanin pigmentini üretmekte güçlük çekebildiği ve bütün bunları yaşlılık lekelerine açıkkoyu farklı renkte bölgeler oluşması, kırışması belli başlı belirtilerdir. Yaşlandırmayı yavaşlatmak için yaz, kış her gün güneşten koruyucu bir ürünle cildinizi korumalı, Sigara içilmemeli, içilen ortamlarda bulunmamalı, alkolü bırakılmalı ,kirli havalardan korunmalı, cilt her gün temizlenmeli, nemlendirilmeli, dengeli ve yeterli uyku ve beslenme, antioksidan ve eksik varsa besin desteklerini kullanılmalı, bol su içilmeli, yeşil çay içilmeli’’ dedi.

Cilt yaşlanmasını geciktiren plastik cerrahi uygulamaları
Dr. Zereyak, cilt yaşlanmasını yavaşlatan plastik cerrahi uygulamalarından bahsederek, “Etkili olan kişinin kendi cildinin bir canı olduğunu bilmesi olsa da, eksik olan vitamin minarelerin yerine konması, egzersiz yapılması ve destek maddeler, dolgu uygulaması ile, kimsenin istemediği yaşlanma geciktirilebilir. Plastik cerrahi olarak gerekli tetkikler sonrası eksik olan maddeye göre tedavi edebilmektedir. Bu uygulamalar arasında, cildin tazeliğini korumak amaçlı olarak, yüz gençlik aşıları, DNA aşıları, yüz vitamin ve minare desteği, yağ dolgusu, hyaluronik dolgular tüm yüzde hem hücresel yenilenme hem de eksilen destek maddesini yerine koymaktadır. Somon DNA, hyaluronik Asit, botox, PRP, mezoterapi, yağ dolgusu, uzman kişilerce yapılmalıdır’’ diye konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Sivasspor, korona testinden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor, korona testinden geçti
Vali, çocukların sattığı tüm mendilleri satın aldı Sivas Valisi Salih Ayhan, karşılaştığı kağıt mendil satan çocuklarla bir süre pazarlık yaptıktan sonra ücretini fazlası ile ödeyerek ellerindeki tüm mendilleri satın aldı
YEREL HABERLER Vali, çocukların sattığı tüm mendilleri satın ...
Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk'ün Sivas'a gelişi temsili olarak ...
Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan Milli Takım teknik direktörü Marco Rossi: "Türk milli takımında iyi oyuncular var"
YEREL HABERLER Marco Rossi: "Zorlu bir maç bizi bekliyor" Macaristan ...
Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin gücünü biliyoruz
YEREL HABERLER Macaristan Teknik Direktörü Marco Rossi: Rakibimizin ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır
Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir oyuncu" A Milli Takım Teknik Direktörü Şenol Güneş: "Macar kadrosunda iyi oyuncular var"
YEREL HABERLER Şenol Güneş: "Hakan Çalhanoğlu marka değeri büyük bir ...
A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
YEREL HABERLER A Milli Takım, Macaristan maçına hazır (FOTOĞRAFLAR)
Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, stadyumu gezdi
Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
YEREL HABERLER Şenol Güneş: Kendi sahamızda kazanmak istiyoruz
Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal Atatürk’ün Sivas’a gelişi 101. yıl dönümünde temsili olarak canlandırıldı
YEREL HABERLER Atatürk’ün Sivas’a gelişi canlandırıldı Mustafa Kemal ...
Macaristan, Türkiye maçına hazır
YEREL HABERLER Macaristan, Türkiye maçına hazır
Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı, Sivas'ta
Macaristan Milli Takımı Sivas’a geldi
YEREL HABERLER Macaristan Milli Takımı Sivas’a geldi
Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı
YEREL HABERLER Polis otosu motosiklet sürücüsüne çarptı
Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ter döktü Sivas’ta otomobile kendini kilitleyen 2.5 yaşındaki çocuk, bir saat sonra kurtarıldı.
YEREL HABERLER Ekipler, otomobilde kitli kalan çocuğu kurtarmak için ...
Minik Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur kaldı
YEREL HABERLER Minik Aras, kapılarını kilitlediği otomobilde mahsur ...
Koronavirüs karantinasındaki Yağmur'a, jandarmadan doğum günü sürprizi
YEREL HABERLER Koronavirüs karantinasındaki Yağmur'a, jandarmadan ...
Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü sürprizi Sivas'ın Divriği ilçesinde Korona virüsü testi pozitif çıkan ve doğum günü karantinaya denk gelen genç kıza, ilçe Jandarma ekipleri sürpriz doğum günü kutlaması yaptı
YEREL HABERLER Jandarmadan karantinadaki genç kıza doğum günü ...
Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
YEREL HABERLER Sivasspor, yeni sezon hazırlıklarını sürdürüyor
Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo A Milli Futbol Takımı’nın Macaristan ile karşılaşacağı müsabaka öncesi Sivas'a gelen Macaristan Büyükelçisi Viktor Matis, Sivas Valisi Salih Ayhan’ın makam odasında sergilenen 415 yıllık tablo karşısında büyük şaşkınlık yaşadı Büyükelçi Matris: "Bu tabloyu Sivas'ta bulacağımı düşünmüyordum" sözleri ile şaşkınlığını dile getirdi
YEREL HABERLER Macar Büyükelçiyi şaşkına çeviren tablo A Milli ...
A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Sivas'ta
A Milli Futbol Takımı Sivas'da
YEREL HABERLER A Milli Futbol Takımı Sivas'da
Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı çözüldü, tedaviye geçildi
YEREL HABERLER Kangal köpeklerinin yavrularını yemesinin sırrı ...

Sizlere daha iyi bir hizmet sunabilmek için sitemizde çerezlerden faydalanıyoruz. Sitemizi kullanmaya devam ederek çerezleri kullanmamıza izin vermiş oluyorsunuz. Detaylı bilgi almak için 'Çerez Politikasını' ve 'Gizlilik Politikasını' inceleyebilirsiniz.

TAMAM Daha fazla bilgi

X