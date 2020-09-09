Hırsızlık şüphelisi 4 kişi jandarma ekiplerince yakalandı

SİVAS, (DHA)SİVAS'ta jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmayla piyasa değeri yaklaşık 120 bin TL olan elektrik ve elektronik malzemesi çaldıkları belirlenen 4 şüpheli yakalandı. Gözaltına alınan şüpheliler tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin istihbari çalışmaları kapsamında, Adana'dan Sivas'ın Yıldızeli ilçesine gelen 4 kişinin elektrik ve elektronik malzemesi hırsızlığı yapacakları bilgisi üzerine harekete geçildi. Yapılan takip sonucu şüphelilerin kimliği tespit edildi. Jandarma ekipleri, ilçedeki yol kontrol noktasında dün sabah saatlerinde 4 şüphelinin içinde bulunduğu hafif ticari aracı durdurup arama yaptı. Yapılan aramada araçta 1-1,5 metre uzunluklarında 35 elektrik kablosu, 70 küçük voltaj şalteri, 5 büyük voltaj 380W şalteri, 380W ana şalter, keser, balta, demir kesme makası, çift kırma ruhsatlı av tüfeği, 14 av tüfeği fişeği ile çalınan eşyaları taşımada kullanılan 3 battaniye ele geçirildi. Çalıntı malzemelerin piyasa değerinin yaklaşık 120 bin TL olduğu açıklandı. Ele geçirilen malzeme ve kullanılan araca el konuldu.
Gözaltına alınarak haklarında yasal işlem başlatılan 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN
2020-09-09 17:35:02
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