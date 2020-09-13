Sivas’ta sağlık alanında bir ilk oldu Dünyada uygulama sıklığı artan 'Östaki Balon Tüboplasti' yöntemi Sivas’ta ilk kez uygulandı

Dünyada uygulama sıklığı artan 'Östaki Balon Tüboplasti' yöntemi Sivas’ta da uygulanmaya başladı.

Son yıllarda dünyadaki pek çok sağlık merkezinde uygulanan ve popüler bir tedavi yöntemi haline gelen Östaki Balon Tüboplasti uygulaması Medicana Sivas Hastanesi KKB Kliniğinde Kulak Burun Boğaz (KBB) Uzmanı Dr. Öğr. Görevlisi Adnan Ekinci tarafından uygulanmaya başladı. Kulağında ağrı ve basınç hissi şikayetleriyle Medicana Hastanesine başvuran bir hastaya “Östaki Balon Tuboplasti” uygulaması yapıldı. Hastanede ilk defa Dr. Adnan Ekinci tarafından gerçekleştirilen operasyon 15 dakika sürdü. Hasta aynı gün sağlığına kavuşarak taburcu edildi. Yine kulak ağrısı ve basınç nedeni ile Medicana Hastanesine başvuran 25 yaşındaki hastaya ise gerekli tetkikler yapıldı. Tetkikler sonucunda hastaya Östaki Tüpü Tıkanıklığı teşhisi konuldu. 25 yaşındaki hasta Öğretim Üyesi Dr. Adnan Ekinci ve ekibi tarafından uygulanan “Östaki Balon Tuboplasti” yöntemi ile sağlığına kavuştu.



Operasyon sonrası aynı gün taburcu ediliyor

Östaki Balon Tuboplasti yöntemi hakkında açıklamalarda bulunan Dr. Adnan Ekinci, dışarıdan bir kesi olmadan endoskopik yolla yapılan bir ameliyat olduğunu belirterek, “Balon tüboplasti ameliyatı, östaki borusu disfonksiyon bozukluğunun tedavi edildiği dışarıdan bir kesi olmadan endoskopik yolla yapılan bir operasyondur. Bu işlem genel anestezi altında yapılmakta olup işlem sonrası hastalar aynı gün taburcu edilmektedir. Bu yöntemde kamera yöntemi ile burun içerisinden girilerek östaki tüpü ağzından içeriye balon kateter yerleştirilir. Balon daha sonra şişirilerek 10 bar basınç altında iki dakikalık bir süre ile östaki tüpü içerisinde tutulur. Bu sayede tüpte ki daralmanın tedavisi yapılır. Östaki tüpündeki Bu genişleme sayesinde burun içerisinden normal hava değişimi tekrar sağlanarak orta kulağın basınç dengelemesi sağlanır. Böylece östaki tüpünün fonksiyonlarının geri gelmesini sağlar” şeklinde konuştu.



"Tedavi edilmezse ciddi sorunlara yol açıyor"

Ekinci, östaki borusu rahatsızlığının tedavi edilmediği takdirde işitme kaybına yol açabileceğini dile getirerek, “Östaki borusu, kulak ile burun arasında olan dışardaki atmosfer basıncıyla orta kulak basıncını dengeleme görevi görmektedir. Östaki tüpündeki fonksiyon bozukluğu durumunda özellikle uçak yolculuğu, yüksek irtifalı araç yolculuğu ve suya dalma gibi durumlarda daha sık olmak üzere hastalarda, kulakta basınç hissi, kulak ağrısı ve geçici işitme azalmaları gibi belirtiler olur. Östaki borusu rahatsızlıkları tedavi edilmezse uzun dönem sonrasında orta kulak enfeksiyonu, kulak zarı çökmesi ve kalıcı işitme kaybı gibi ciddi sorunlara neden olabilmektedir” dedi.



"Bu ameliyatta başarı oranı yüzde 85"

KBB Uzmanı Dr. Adnan Ekinci, Balon Tuboplasti yönteminin kimlere uygulanabileceğine değinerek, “Bu ameliyatta başarı oranı yüzde 85 olarak belirlenmiştir. Ameliyattan sonra iyileşme süreci en geç bir ay içerisinde sonlanır. Hastaların şikayetlerinde yaklaşık iki ay içinde belirtilerde belirgin bir azalma olmaktadır. Bu yöntem kulak zarı çökmesi, orta kulak sıvı birikim, daha önce kulak tüpü takılan ve tedavi edilemeyen hastalara, orta kulak basınç bozukluğu olan hastalara, sık uçak yolculuğu ve dalış yapan hastalara, kronik otitli hastalara uygulanabilir” ifadelerini kullandı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.