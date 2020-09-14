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Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı

DHA

Sivas'ta 1 köy karantinaya alındı, 2 köyde ise kaldırıldı


Mert Taha VAROL/SİVAS, (DHA) SİVAS'ın Gürün ilçesine bağlı Güneş köyü, koronavirüs tedbirleri kapsamında 'sosyal izolasyonun sağlanması' amacıyla karantinaya alındı.
Sivas Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Gürün ilçesi Güneş köyü, İlçe Hıfzıssıhha Kurulu kararınca karantinaya alınarak, köye giriş ve çıkışlar yasaklanmıştır" denildi.
Yıldızeli ilçesine bağlı Çöte ve Aşağı Subaşı köylerinde, uygulanan karantina ise yeni vakalara rastlanmaması üzerine kaldırıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Mert Taha VAROL
2020-09-14 16:22:25

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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