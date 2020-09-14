Sivasspor Fayçal Fajr’ı transfer etti

Sivasspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Fayçal Fajr’ı resmen kadrosuna kattı. Fajr, kendisini 2 yıllığına kırmızıbeyazlı ekibe dahil eden imzayı attı.
Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.
1 Ağustos 1988'de Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı. Ardından; FrejusSaintRaphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna formaları giyen Fajr, son olarak İspanya'da Getafe'de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.
Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını giydi.
Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atagan Keskin'i renklerine bağlamıştı.
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Habertürk Gazetecilik A.Ş.