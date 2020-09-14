Sivasspor Fayçal Fajr’ı transfer etti

Sivasspor, bir süredir görüşme halinde olduğu Fayçal Fajr’ı resmen kadrosuna kattı. Fajr, kendisini 2 yıllığına kırmızıbeyazlı ekibe dahil eden imzayı attı.

Yeni sezon öncesi transfer çalışmalarını sürdüren Sivasspor, geçtiğimiz sezon La Liga ekiplerinden Getafe forması giyen Fayçal Fajr ile 2 yıllık sözleşme imzaladı. Fayçal, Başkanvekili Erdal Sarılar'ın katıldığı imza töreninde resmi sözleşmeye imza attı.

1 Ağustos 1988'de Fransa'nın Rouen şehrinde dünyaya gelen Fas asıllı sporcu, futbola CMS Oissel'da başladı. Ardından; FrejusSaintRaphael FC, SM Caen, Elche, Deportivo La Coruna formaları giyen Fajr, son olarak İspanya'da Getafe'de görev yaptı. Fajr, orta sahada görev yapıyor.

Kariyerinde 285 maça çıkan 32 yaşındaki sporcu; 30 kez gol sevinci yaşarken, 48 asist yaptı. Fajr, ayrıca 25 kez de Fas Milli Takımı'nın formasını giydi.

Sivasspor daha önce; Jorge Felix, Max Gradel, Casimir Ninga, Robin Yalçın ve Kerem Atagan Keskin'i renklerine bağlamıştı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.