TR72 Bölgesinde barınma ve gıda maaşı eritti Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) “Hanehalkı Bütçe Araştırması”nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde toplam tüketim harcamalarının büyük bölümünü “konut ve kira” ile “gıda ve alkolsüz içecekler” oluşturdu.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), 2019 yılı hane halkı tüketim harcaması (bölgesel) araştırmasının sonuçlarını açıkladı. “Hanehalkı Bütçe Araştırması”nın 2017, 2018 ve 2019 yıllarına ait verilerinin birleştirilmiş sonuçlarına göre Sivas, Yozgat ve Kayseri illerini kapsayan TR72 Bölgesinde en yüksek harcama kalemini yüzde 23,6 ile konut ve kira oluşturdu. Vatandaşlar barınma ihtiyacının ardından en fazla bütçeyi yüzde 22,8 ile gıda ve alkolsüz içeceklere ayırdı.

En az harcama eğitime ayrıldı

TÜİK´ten elde edilen bilgilere göre TR72 Bölgesinde harcama kalemlerinin yüzde olarak oransal dağılımı şu şekilde gerçekleşti: Konut ve kira 23,6, gıda ve alkolsüz içecekler 22,8, ulaştırma 19,9, mobilya, ev aletleri ve ev bakım hizmetleri 6,7, çeşitli mal ve hizmetler 4, alkollü içecekler, sigara ve tütün 4,5, giyim ve ayakkabı 4,7, lokanta ve oteller 4,6, haberleşme 3,1, eğlence ve kültür 2,6, sağlık 1,8, eğitim hizmetleri 1,7.

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