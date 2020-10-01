Depoda çıkan yangın eve sıçradı

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Mehmet BOZDUMAN/GEMEREK(Sivas), (DHA)SİVAS'ın Gemerek ilçesinde 2 katlı müstakil evin deposunda yangın çıktı. Eve de sıçrayan yangına itfaiye ekipleri müdahale ediyor.

Yangın, saat 16.30 sularında ilçe merkezindeki Yeniyurt Mahallesi'nde İsmail Oğuz'a ait 2 katlı müstakil evin bitişiğindeki depoda çıktı. Elektrik kontağından çıktığı sanılan yangın kısa sürede yandaki eve de sıçradı. Çevrede dumanı fark edenler itfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine sevk edilen Gemerek Belediyesi ile Sızır ve Çepni belediyeleri itfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Ekiplerin çalışmaları sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas / Gemerek Mehmet BOZDUMAN

2020-10-01 18:35:33



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