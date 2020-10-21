Koronavirüs testine giderken otomobilin çarptığı kişi ağır yaralandı

Kuvvetli sağanak var! 10 il için sel uyarısı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL/SİVAS, (DHA)SİVAS'ta, yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırmak içi hastaneye giden Hamza Pınar'a (70), yolun karşısına geçmek istediği sırada otomobil çarptı. Ağır yaralanan Pınar, tedaviye alındı.

Kaza, saat 17.30 sıralarında Yeşilyurt Mahallesi Numune Hastanesi kavşağında yaşandı. Fevzi Şarare yönetimindeki 58 ABH 157 plakalı otomobil, yüksek ateş şikayeti ile koronavirüs testi yaptırmak için Numune Hastanesi'ne gitmek üzere yolun karşısına geçmek isteyen Hamza Pınar'a çarptı. Kazayı gören çevredekiler durumu sağlık ekiplerine bildirdi. Ağır yaralanan Pınar, sağlık ekiplerince olay yerinde yapılan ilk müdahalesinin ardından Numune Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı. Pınar'ın hayati tehlikesinin olduğu öğrenildi.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı. DHA-Güvenlik Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCIMert Taha VAROL

2020-10-21 19:36:17



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.