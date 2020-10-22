Rengarenk görüntüsüyle adeta büyülüyor Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğa severlere eşsiz bir manzara sunuyor

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl Şelalesi sonbaharın gelmesi ve ağaçların yapraklarının rengarenk olmasıyla doğaseverlere eşsiz bir manzara sunuyor.

Sonbahar mevsiminin gelmesiyle ağaçlar yapraklarını dökmeye, rengarenk tonlara bürünmeye başladı. Sivas’ın Doğanşar ilçesinde Dipsiz Göl Şelalesi'nin etrafındaki binlerce ağacın yaprakları da farklı renklerin çeşitli tonlarına büründü. Kent merkezine 82 kilometre uzaklıkta bulunan ve 30 metre yükseklikten dökülen şelale, il dışından gelen turistlerin ve bölge halkının da ilgisini çekiyor. Sonbahar mevsiminin gelmesiyle şelalenin etrafındaki ağaçlard a yeşil, sarı ve kırmızının farklı tonlarına boyandı. Dipsiz Göl Şelalesi doğaseverlerin ve fotoğraf tutkunlarının da dikkatini çekiyor. Şelalenin yakınından geçen yolcu ve sürücüler de manzaraya dayanamayıp seyahatlerine ara veriyor. Buraya gelen vatandaşlar doğanın sunduğu renk cümbüşünün tadını çıkararak temiz hava soluyor.



Dört mevsimde de manzarasına doyulmuyor

Çevrede bulunan köy sakinlerinden Kamil Kurt, “Bu araziler Doğanşar ilçesinin Çatpınar köyü arazilerindendir. Doğal olarak ilkbahar ver sonbaharda bu mevsimlerde ağaçlarımız tamamen rengarenk, aşağıda şelalemiz yukarda dipsiz gölümüz turistlik bölge oldu. Arazimiz rengârenk. Mevsimine göre ilkbahar ve sonbaharda böyle güzellikler oluyor’’ şeklinde konuştu.

Turan Kuşak ise "Burası Doğanşar’ın en güzel ücra güzel yerlerinden bir tanesi. Yaz kış buraya gelen olur. Bu sene korona virüs dolayısıyla biraz sıkıntı oldu ama gelenler tedbir alarak pikniğini yaptı. Sonbaharda çok güzel burası. Yaz, kış, ilkbahar, sonbahar çok güzeldir’’ dedi.

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