Sivas Belediyespor, Görele maçına hazır

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Türkiye Hentbol Federasyonu Kadınlar Süper Lig’in temsilcilerinden Sivas Belediyespor, ligin 5. haftasında sahasında oynayacağı Görele Belediyespor maçının hazırlıklarını tamamladı.

Taha Akgül Spor Salonu'nda, Antrenör Doğan Ardahanlı ve yardımcısı Songül Torun nezaretinde çalışan yeşilbeyazlı ekip, antrenmana ısınma hareketleri ile başladı. Daha sonra açmagerme yapan sporcular, pas ve şut çalışması yaptı. İdman yapılan taktik çalışması ile sona erdi.

Yeşilbeyazlı takım antrenmanın ardından kampa girerek yarın oynayacağı Görele Belediyespor maçının maç saatini beklemeye başladı.

Sivas Belediyespor ile Görele Belediyespor yarın saat 12.00’de Taha Akgül Spor Salonu'nda karşı karşıya gelecek.

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