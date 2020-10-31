Çalışanı iki hafta arayla trafik cezası yiyen iş yeri sahibi, cezaya tepki gösterdi Sivas’ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı

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Sivas’ta polis ekiplerinin yaptığı motosiklet denetiminde kurallara uymayan 5 sürücüye toplamda 10 bin 260 TL cezai işlem uygulandı.

Polis ekipleri, kent merkezinde motosiklet sürücülerine yönelik denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde kurallara uymayan 5 motosikletliye ceza yağdı. Sürücülere ve motosiklet sahiplerine yazılan cezaların miktarı toplamda 10 bin 260 TL oldu.

Alpaslan Mazman isimli bir işletmeciyse çalışanına iki hafta arayla ceza yayılmasına tepki gösterdi. Mazman, “Bu cezayı nasıl ödeyeceğim” dedi.

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