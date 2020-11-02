Sivas'ta bir köy karantinaya alındı

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SİVAS, (DHA) SİVAS'ta koronavirüs tedbirleri kapsamında Suşehri ilçesine balı Aksu köyü karantinaya alındı.

Suşehri ilçesine bağlı Aksu köyünde koronavirüs vakalarının sayısında görülen artış nedeniyle Suşehri İlçe Hıfzısıhha Kurulu harekete geçti. Kurulun aldığı karar çerçevesinde Aksu Köyü'nde bu geceden itibaren karantina uygulaması başlatıldı. Karar çerçevesinde köyün giriş ve çıkışları da kapatıldı.DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-02 18:59:15



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