Süper Lig: D.G. Sivasspor: 1 - Galatasaray: 2 (Maç sonucu)

Süper Lig’in 8. haftasında D.G. Sivasspor, sahasında Galatasaray’ı konuk etti. Müsabaka sarıkırmızı ekibin 21’lik üstünlüğü ile sona erdi.



Maçtan dakikalar (İkinci yarı)

48. dakikada Belhanda'nın pasıyla ceza sahası içerisinde topla buluşan Arda Turan, düzeltip yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı ve farkı 2'ye çıkardı. 02

50. dakikada Emre'nin yaptığı ortada ceza sahası içinde topla buluşan Belhanda'nın şutunda meşin yuvarlak yandan auta çıktı.

69. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Claudemir'in uzaktan şutunda kaleci Okan gole izin vermedi.

71. dakikada bu kez Gradel uzaktan şansını denedi. Köşeye giden topu kaleci Okan uzanarak kornere çelmeyi başardı.

75. dakikada sağdan kullanılan korner atışında Galatasaray savunması topu uzaklaştırdı ancak ceza sahası dışındaki Uğur Çiftçi topu kaptı. Bu futbolcunun savunmanın arkasına yaptığı ortada Caner gelişine bir vuruşla farkı 1'e indirdi. 12

79. dakikada Yasin Öztekin ceza sahası dışında topla buluşup direkt kaleyi düşündü. Bu futbolcunun sert şutunda kaleci Okan iyi uzanarak meşin yuvarlağı kornere çelmeyi başardı.

80. dakikada soldan yapılan ortada kale sahası içindeki Kone müsait pozisyonda topa dokundu ancak kaleci Okan bu pozisyonda da gole geçit vermedi.



Stat: 4 Eylül

Hakemler: Abdulkadir Bitigen xx, Kemal Yılmaz xx, Ceyhun Sesigüzel xx

D.G. Sivasspor: Samassa xx, Goiano xx, Caner xxx, Camara xx, Uğur xxx, Robin Yalçın xx, Kayode xx (Kone dk. 55 xx), Fajr x (Yasin dk. 67 xx), Hakan xx (Ninga dk. 54 xx) Gradel xx, Yatabare xx (Claudemir dk. 67 x)

Yedekler: Muammer, Ali, Cofie, Kubilay, Kerem, Ziya

Teknik direktör: Rıza Çalımbay

Galatasaray: Okan xxx, Omar xxx, Luyindama xx, Marcao xx, Emre Taşdemir xxx, Taylan xx, Feghouli xx (Etebo dk. 80 ?), Belhanda xxx (Ömer dk. 80 ?), Emre Kılınç xx (Emre Akbaba dk. 90 ?), Arda Turan xxx (Oğulcan dk. 90 ?), Babel xx (Diagne dk. 80 ?)

Yedekler: Fatih, Şener, Linnes, Donk, Emin

Teknik Direktör: Fatih Terim

Goller: Caner (dk. 75) (D.G. Sivasspor), Belhanda (dk. 18), Arda (dk. 48) (Galatasaray)

Sarı kartlar: Yatabare, Marcelo, Hakan, Samassa, Caner (D.G. Sivasspor), Taylan, Babel, Okan Kocuk (Galatasaray)

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