Demir Grup Sivasspor - Galatasaray maçının ardından



Eraydın AYTEKİN / SİVAS (DHA) Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, "Kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arda bugün iyi oynadı, onun adına mutluyum" dedi. Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise "Bugün hakem korktuğu için ikinci penaltıyı veremedi. Şimdiye kadar hep hakem hatasından puanlar kaybettik" ifadelerini kullandı.

Galatasaray'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sona eren Demir Grup Sivasspor karşılaşması sonrasında değerlendirmelerde bulunan teknik direktör Fatih Terim, "Sivas deplasmanında 3 puan önemli bir iş. 3 puan aldığımızı için sevinçliyim. Futbolcularımı kutluyorum. İyi mücadele ettiler. Özellikle ilk 1 saati ön plana koyabiliriz. Organizasyonlarımız, sahadaki parselizasyon hepsi çok iyiydi. 2-0 dan sonra daha farklı olabilirdi. Ama 2-1'den sonra da her şey olabilirdi,. Sonuç olarak kritik bir zamanda aldığımız 3 puan sevindirici. Arada kalan oyuncularımızla hazırlanacağız Kayseri maçına. Milli takıma giden oyuncularımız ve 1-2 sakat oyuncumuz var. İnşallah tam takım, kazasız belasız herkes milli takımdan döner" dedi.

Arda Turan'ın ligdeki ilk golünü atmasıyla ilgili de değerlendirme yapan Terim, "Arda bugün hakikaten çok iyi oynadı. Gol attı, oyuna katkısı yüksekti, iştahlıydı. Oyundan zevk alınca da ortaya yetenekli, lider bir Arda çıktı. Onun adına da Galatasaray adına da memnunum. Onu kutluyorum. Şahsında da tüm arkadaşlarını kutluyorum" diye konuştu.

ÇALIMBAY: HAKEM İKİNCİ PENALTIYI VEREMEDİ

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay ise bu sezon hakemler konusunda sıkıntı yaşadıklarını belirterek, "Biz çok yoğun bir tempoda maçlar yapıyoruz. Hem lig hem Avrupa maçları. 2 gün önce maç oynadık, 2 gün sonra da bu maçı oynadık. Bir hafta 3 maç oynadık. Galatasaray sadece 1 maç oynadı. Rakibin iyi bir kadrosu var. Kaliteli, yedekleri de dahil. Avrupa'ya göre ayarlanmış iyi bir takım. Maçın sonuçlarını hakemlerin belirlemesi kötü. Bana göre bugünkü hakem korktuğundan ikinci penaltıyı veremedi. Kartları da veremedi. Çünkü korktu. Burada yürekli bir hakem görmedim. Cesaretle maç yönetecek hakem göremedim. Bugünkü hakem de öyleydi. Bundan önceki maçımızdaki hakeme de aynı şeyleri söylemiştim, hemen ceza veriyorlar. Biz doğruları söylerken niye ceza alıyor, hor görülüyoruz anlamıyorum. Hakemler de hata yapıyor, biz de bunları söylüyoruz. Bir penaltı verilirken ikinci verilmez diye kural var mı? Şimdiye kadar hakem hatasından puan kazanmadık, hakem hatasından puanlar kaybettik. Sivas mütevazı yer, kimsenin gıkı çıkmıyor, geçip gidiyorlar. Biraz dikkat etmeleri gerekiyor. Öyle bir maç haline geldi ki. Pozisyonlarımız da oldu. Kenardan rakibimiz maç bitsin diye uğraşıyordu. Hakem kalecinin oynaması, yerde kalması, sakatlıklar dahil 6 dakika uzatma verdi ama ne kadarını oynattı bilmiyoruz. Herkesin işini tam anlamıyla yapması gerekiyor. Hakemliğin zor meslek olması gerekir. Hata yapmadan, korkmadan yönetmeliler" dedi.

"SAKATLARIMIZ GELDİĞİNDE ÇOK DAHA İYİ OLACAĞIZ"

Maça istedikleri gibi başlayamadıklarını vurgulayan Çalımbay, "Beklemedik bir gol yedik. Sonra oyuna ağırlığımızı koyduk. Penaltıyı kullanamadık şanssızlık oldu. İkinci yarı taktik değişiklikler yaptık ama beklemediğimiz bir gol daha yedik. Sonra bir gol attık ve son bölümde iyi mücadele edip pozisyonlar bulduk ama değerlendiremedik. Beklediğimiz araya iyi şekilde girmekti. Arayı iyi değerlendirip, sakatlarımız da geldiğinde çok daha iyi olacağız. Hem Avrupa hem de ligde iyi yerde olacağız. Çok yoğun maçlar oynadık. Bazı oyuncularımız hemen her maç oynadı. Şu arayı iyi değerlendirip, tekrar yolumuza bakacağız" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Fatih Terim'in açıklamaları

Rıza Çalımbay'ın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2020-11-08 22:12:34



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