Sivasspor, Karagümrük maçının hazırlıklarını sürdürüyor

DG Sivasspor, bugün yaptığı antrenmanla Fatih Karagümrük maçının hazırlıklarına devam etti.

Süper Lig'in 9. haftasında deplasmanda Fatih Karagümrük ile karşılaşacak Sivasspor, mücadelenin hazırlıklarını bugün öğlen saatlerinde yaptığı antrenmanla sürdürdü. Teknik Direktör Rıza Çalımbay ve yardımcıları yönetiminde basına kapalı olarak gerçekleştirilen antrenman ısınma koşusuyla başladı. Ardından iki grup halinde 5'e 2 top kapma, pas ve pres çalışması yapan kırmızıbeyazlılar, daha sonra yarım sahada çift kale maç yaptı. Kırmızıbeyazlılar son bölümde ise hücum ve savunma ağırlıklı çalışmalar gerçekleştirdi.

Çad milli takımında dönen Casimir Ninga idmanda yer alırken, sakatlığı bulunan Jorge Felix ise takımdan ayrı koşulara devam etti.

Fatih Karagümrük ile Sivasspor, 21 Kasım Cumartesi günü saat 13.30'da Recep Tayyip Erdoğan Stadyumu'nda karşılaşacak. Karşılaşmada hakem Hüseyin Göçek görev yapacak.

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