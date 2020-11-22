Sivas’ın doğa harikası gölü ve şelalesi tescillendi Dipsiz Göl ve Şelalesi "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi

Sivas’ın Doğanşar ilçesinde bulunan Dipsiz Göl ve Şelalesi, "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

Sivas'ta bazı alanların "Doğal sitnitelikli doğal koruma alanı" ve "Doğal sitsürdürülebilir koruma ve kontrollü kullanım alanı" olarak tesciline ilişkin ilanlar, Resmi Gazete’de yayımlandı. Bu kapsamda Sivas’a 84 kilometre uzaklıktaki Doğanşar ilçesinde güzelliği ile kendine hayran bırakan Dipsiz Göl ve Şelalesi koruma altına alındı. Çevre ve Şehircilik Bakanlığı Tabiat Varlıklarını Koruma Genel Müdürlüğünce hazırlanan ve tescillenen alanlara ait koordinat ve parsel bilgilerinin yer aldığı ilanlara göre Dipsiz Göl, Şelale ve Mağarası doğal sit alanı "Nitelikli doğal koruma alanı" olarak tescil edildi.

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