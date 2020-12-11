Sivas'ta “Şehit Bekir Pehlivan Operasyonu”

Sivas’ın Koyulhisar ilçesi Cin deresi mevkiinde jandarma ekiplerince, terör örgütü PKK’nın Karadeniz’e geçiş güzergahlarında “Şehit Bekir Pehlivan” operasyonu gerçekleştirildi.
Sivas’ta jandarma ekipleri operasyonlarını aralıksız sürdürüyor. İl Jandarma Komutanlığı tarafından Koyulhisar ilçesi Cin deresi mevkiinde
terör örgütünün Karadeniz’e geçişte kullandığı güzergahta “Şehit Jandarma Astsubay Kıdemli Çavuş Bekir Pehlivan Operasyonu” gerçekleştirildi. Komando birlikleri, soğuk havaya rağmen operasyonu başarıyla yürüttü.
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