Zara kırsalında komando operasyonu

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Sivas’ın Zara ilçesi kırsalında komando timleri tarafından bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergâhı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.



Sivas İl Jandarma Komutanlığına bağlı Zara ve Merkez Komando timleri bugün ilçe kırsalında operasyon gerçekleştirdi. J.Asb.Kd.Çvş. Bekir Pehlivan’ın isminin verildiği operasyonda, bölücü terör örgütü militanlarının olası geçiş güzergâhı olarak kullanabileceği alanlar tarandı.

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