Satılığa çıkardığı otomobil ile kaza yaptı, yaralandı Sivas'ta satılığa çıkardığı otomobiliyle kaza yapan sürücü yaralandı

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Sivas'ta satılığa çıkardığı otomobiliyle kaza yapan sürücü yaralandı.

Edinilen bilgiye göre kaza Fatih mahallesi Ulubatlı Caddesi üzerinde meydana geldi. E.Z. yönetimindeki Volkswagen marka otomobil ile K.Ö.'nün satılığa çıkardığı Tofaş marka otomobil sürücülerin direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu çarpıştı. Kazayı gören vatandaşlar durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kazada sürücü K.Ö. yaralandı. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından K.Ö. Numune Hastanesine kaldırıldı. Kazada satılığa çıkarılan Tofaş marka otomobilde ağar hasar oluşurken polis kaza ile ilgili inceleme başlattı.

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