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Yazdan kalma günlerin yaşandığı köyde gölet buz tuttu Sivas’ın Gürün ilçesinde gündüzleri yaz havası yaşanırken, geceleri soğuk geçmesi nedeniyle gölet buz tuttu

İHA

Yazdan kalma günlerin yaşandığı köyde gölet buz tuttu Sivas’ın Gürün ilçesinde gündüzleri yaz havası yaşanırken, geceleri soğuk geçmesi nedeniyle gölet buz tuttu

Sivas’ın Gürün ilçesinde gündüzleri yaz havası yaşanırken, geceleri soğuk geçmesi nedeniyle bölgede bulunan bir gölet buz tuttu.
Kış aylarının çetin geçtiği Sivas’ta ocak ayı içerisinde olunmasına rağmen hava sıcaklıkları gündüzleri 5 dereceyi buluyor. Gürün ilçesine bağlı Sarıca köyünde de gündüzleri yaz havası yaşanırken, geceleri ise termometreler sıfırın altında 10 dereceyi gösteriyor. Köy yakınlarında eski krom madeni sahasında bulunan gölet gece etkisini gösteren soğuk havanın etkisiyle buzla kaplandı. Madenin kapanmasıyla birlikte oluşan gölette yaklaşık 10 santimetre kalınlığında buz tabakası oluştu. Bölgede bulunan vatandaşlar göletin üzerine taş atarak kırılıp kırılmadığını test etti. Vatandaşlardan birisi ise buz tutan göletin üzerine çıkarak fotoğraf çektirdi.

Gece oluşan ayaz göleti buzla kapladı
Köy sakinlerinden Alişan Karakuş, havaların sıcak olduğunu ancak geceleri soğuk olduğu için göletin buz tuttuğunu belirterek, “Şu an Sivas’ın Sarıca köyündeyiz. Burası eski bir maden ocağı. Burada kendiliğinden bir gölet oluşmuş. Havalar ne kadar yağışsız gitse de, gündüzleri sıcak olsa da geceleri aşırı ayazdan dolayı bu gölette böyle donmuş. Buzun kalınlığı 1015 santimetre civarında. Arkadaşlarla üzerine çıktık, dolaştık, taş attık. Hiçbir kırılma olmadığını, gecelerin ne kadar ayaz olduğunu, sert olduğunu öğrenmiş olduk’’ dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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