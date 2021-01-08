Sivas’ta usulsüz avlanan 4 şahıs yakayı ele verdi Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

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Sivas’ta ekiplerin kontrolleri sırasında usulsüz avlandığı tespit edilen 4 şahsa cezai işlem uygulandı.

Sivas’ta Doğa Koruma ve Milli Parklar ekiplerince yapılan av koruma faaliyetlerinde Yıldızeli ve Şarkışla ilçelerinde 11 kişi kontrol edildi. Av koruma faaliyetlerinde, usulsüz avlanan 4 kişiye cezai işlem uygulandı. Kontrollerde 6 adet kınalı kekliğe de ekipler tarafından el konuldu.

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