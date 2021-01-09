Süper Lig: DG Sivasspor: 1 - Gaziantep FK: 1 (İlk yarı)

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Süper Lig’in 18. haftasında DG Sivasspor, Gaziantep Futbol Kulübü'nü ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı 11’lik beraberlikle sona erdi.



Maçtan dakikalar (İlk yarı)

4. 4dakikada Jefferson’un topuk pasıyla savunma arkasına sarkarak topla buluşan Maxim, ceza alanına girdi. Önce rakibinden şık bir çalımla sıyrılan Maxim, topu düzelttikten sonra yaptığı vuruşla meşin yuvarlağı filelerle buluşturdu. 01

8. dakikada Fajr’ın sağ kanatan kullandığı köşe vuruşunda Appindangoye kafa vuruşunu yaptı. Kaleci Günay topu son anda çeldi.

12. dakikada savunmadan seken topu önünde bulan Gradel’in şutunu kaleci Günay güçlükle çeldi.

24. dakikada Erdoğan’ın sol kanattan ortasında topla buluşan Hakan Arslan’ın şutunu Günay çeldi.

28. dakikada ceza sahası dışında topla buluşan Fajr’ın tehlikeli şutu üst direğe çarparak auta çıktı.

34. dakikada ceza sahası dışında Fajr’ın pasında topla buluşan Claudemir’in şutunu kaleci Günay çeldi.

41. dakikada sol kanattan Gradel’in ceza sahasına yaptığı ortada Hakan Arslan yaptığı kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 11

45. dakikada Mirallas’ın kullandığı serbest vuruş kale direğinin yanından auta çıktı.



Stat: Yeni 4 Eylül

Hakemler: Mustafa Öğretmenoğlu xx, Süleyman Özay xx, Candaş Elbil xx

DG Sivasspor: Ali x, Appindangoye xx, Caner xx, Robin Yalçın x, Uğur xx, Claudemir x, Erdoğan xx, Hakan xx, Fajr xx, Gradel xx, Kayode x

Yedekler: Muammer, Samassa, Kone, Cofie, Yasin, Garcia, Camara, Kerem, Ninga, Ziya

Teknik Direktör: Rıza Çalımbay

Gaziantep FK: Günay Güvenç xx, Djilobodji xx, Olkowski xx, Kubilay xx, Oğuz xx, Güray xx, Mirallas xx, Vetrih x, Jefferson xx, Maxim xx, Muhammet x

Yedekler: Çağlar, Mustafa, Ulaş, Kenan, Souza, Kozulj, Mirza,Tetteh, Enver Cenk, Furkan

Teknik Direktör: Gabriel Margarit

Goller: Maxim (dk. 3) (Gaziantep FK), Hakan Arslan (dk. 41) (DG Sivasspor)

Sarı kartlar: Güray Vural, Günay Güvenç (Gaziantep FK), Hakan Arslan (DG Sivasspor)

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