Boyraz Gürünlü gençleri yine unutmadı AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde uzaktan eğitimi desteklemek için öğrencilere tablet hediye etti

AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz, memleketi Sivas’ın Gürün ilçesinde uzaktan eğitimi desteklemek için öğrencilere tablet hediye etti.

Sivas’ın Gürün İlçesi doğumlu olan AK Parti İstanbul Milletvekili Osman Boyraz her fırsatta Sivas’a ve Gürün’de sağladığı desteklerle dikkat çekiyor. Boyraz son olarak uzaktan eğitimi desteklemek için ilçede ki öğrencilere tablet hediye etti. Öğrencilere 27 adet tablet hediye eden Boyraz, derslerinden geri kalmamaları, derslerine iyi çalışıp ülkeye faydalı bireyler olmak için gayret göstermeleri nasihatinde bulundu. Özellikle tabletleri bulunmadığı için uzaktan eğitim almakta güçlük çeken öğrenciler Boyraz’a teşekkür etti.

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