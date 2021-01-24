Sivasspor’da Kasımpaşa maçı kamp kadrosu açıklandı Yiğidolar’da Kasımpaşa maçı öncesi 3 eksik!

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Süper Lig’in 21. haftasında Kasımpaşa ile mücadele edecek olan DG Sivasspor’da maçın kamp kadrosu açıklandı. Kafilede Serhiy Rybalka, Samba Camara ve Kerem Atakan Kesgin yer almadı.

Sivasspor’un Kasımpaşa ile oynayacağı müsabakanın kamp kadrosu belli oldu. Rıza Çalımbay, kafilede şu isimlere yer verdi:

“Aaron Appindangoye, Ahmet Oğuz, Alaaddin Okumuş, Ali Şaşal Vural, Arouna Kone, Caner Osmanpaşa, Casimir Ninga, Claudemir, Erdoğan Yeşilyurt, Fayçal Fajr, Hakan Arslan, İsaac Cofie, Jorge Felix, Mamadou Samassa, Muammer Yıldırım, Marcelo Goiano, Max Gradel, Mustapha Yatabare, Olarenwaju Kayode, Robin Yalçın, Uğur Çiftçi, Ziya Erdal.”

Recep Tayyip Erdoğan Stadyumunda yarın oynanacak olan Kasımpaşa Sivasspor mücadelesi saat 16.00’da başlayacak.

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