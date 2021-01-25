Sivas'ta, esnaftan buz sarkıtlarına 'baretli' önlem



Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA) SİVAS'ta cadde üzerindeki apartmanların çatısında oluşan buz sarkıtları itfaiye ekipleri tarafından temizlendi. Cadde üzerinde bilgisayar mağazası bulunan Bülent Özçelik'in ise baretle çalışmaları izlemesi dikkat çekti.

Sularbaşı Mahallesi Hikmet Işık Caddesi üzerinde bulunan apartmanlardaki buz sarkıtlarını gören esnaf Sivas Belediyesi itfaiye ekiplerinden yardım istedi. İhbar üzerine gelen ekipler çevre güvenliğini aldı. Polis ekipleri ise buz sarkıtlarının kırılması sırasında trafiği bir süre durdurdu. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile çatılardaki buz sarkıtları çabuklar yardımıyla düşürüldü. Bu sırada cadde üzerinde bilgisayar malzemeleri satan dükkanın sahibi Bülent Özçelik'in baretle çalışmaları izlemesi dikkat çekti. Buzların kafasına düşmemesi için baret taktığını söyleyen Özçelik, "İş güvenliği çok önemlidir. Sağ olsunlar itfaiyeci arkadaşlar da çalışıyorlar. Biz de burada esnafız. İş yerine de girip çıkıyoruz. Mecbur bu şekilde güvenliğimizi almak zorundayız" dedi.

DHA-Genel Türkiye-Sivas Hüsnü Ümit AVCI

2021-01-25 12:05:47



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