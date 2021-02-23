Sivas'ta deprem Sivas kent merkezinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi

"Vazifemi yaptım baba" diye bağırıp çıplak halde böyle koştu

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Sivas kent merkezinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD) verilerine göre; Sivas kent merkezinde saat 01.42'de 3.8 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ise derinliği 6.98 km olarak açıklandı. Şuana kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılanmadığı öğrenildi.

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