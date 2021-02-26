Rizespor ile Sivasspor 18. randevuda

Süper Lig´in 27. haftasında karşılaşacak olan Çaykur Rizespor ile Demir Grup Sivasspor, 18. kez birbirlerine rakip olacak.

Rizespor ile Sivasspor, Süper Lig´in 27. haftasında yarın oynanacak olan maçla birlikte 18. kez karşı karşıya gelecek. İki ekip arasında geride kalan 17 lig maçının 4´ünü Sivasspor, 6´sını da Rizespor kazandı. 7 karşılaşma ise beraberlikle sona erdi. Söz konusu maçlarda Sivasspor 16, Çaykur Rizespor ise 17 kez fileleri havalandırdı.

Sivasspor ile Çaykur Rizespor son olarak bu sezonun ilk devresinde Sivas’ta karşılaşmış, müsabakaRizespor’un 20 üstünlüğü ile sona ermişti.

Çaykur Didi Stadyumunda yarın saat 16.00’da başlayacak olan mücadelede Özgür Yankaya düdük çalacak.



Sivasspor´da 4 eksik futbolcu bulunuyor

Sivasspor´da Rizespor karşılaşması öncesi 4 eksik oyuncu bulunuyor. Kırmızıbeyazlılarda sakatlıkları süren Aaron Appindangoye, Caner Osmanpaşa, Serhiy Rybalka ve sarı kart cezalısı olan Uğur Çiftçi, yarınki maçta görev yapamayacak.



Yiğido’da 1 isim kart sınırında

Sivas temsilcisinde 1 oyuncu da sarı kart sınırında bulunuyor. Kırmızıbeyazlılar´da 3 sarı kartı olan Mustapha Yatabare, Rize karşısında sarı kart görmesi halinde bir sonraki hafta oynanacak müsabakada forma giyemeyecek.



Sivasspor seriyi sonlandırmak istiyor

Rizespor ile oynadığı son 5 Süper Lig maçını kazanamayan Sivasspor, bu periyotta 3 beraberlik ve 2 mağlubiyet aldı. Yiğidolar, yarın oynanacak olan maçla birlikte rakibine karşı yaşadığı en uzun kazanamama serisini sonlandırmak istiyor.



Rıza Çalımbay’ın Rize karnesi

Rizespor’a rakip olduğu son 8 Süper Lig mücadelesinin sadece 1’ini kazanabilen Teknik Direktör Rıza Çalımbay, bu süreçte 4 beraberlik ve 3 mağlubiyet elde etti.

Çalımbay, son 8 maçtaki tek galibiyetini Mart 2017’de Antalyaspor’un başında Rize’yi 21 yendiği maçta almıştı.



Takımların golcü oyuncuları

Karşılaşma öncesi Sivasspor´da 8 golü bulunan Max Gradel takımın en golcü isimi konumunda yer alıyor. Rizespor´da ise 8 golle Milan Skoda takımının gol yükünü çekiyor.



Sivasspor’un 507. randevusu

Sivasspor, ligde 507. maçına çıkıyor. Sivasspor, 20052006 sezonunda merhaba dediği Süper Lig ve Süper Final Avrupa Ligi Grubu'nda bugüne kadar 506 müsabakaya oynadı. Yiğidolar, Süper Lig´de 187 galibiyet, 137 beraberlik ve 182 mağlubiyet aldı. 693 kez rakip fileleri havalandıran Sivasspor, 700 golü de kalesinde gördü. Sivasspor ligde toplam 698 puan topladı.

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