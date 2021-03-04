Dağcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesinde



SİVAS, (DHA)SİVAS'ta bulunan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi´nde dağcılık etkinliği düzenlendi. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği organizasyonuna katılan dağcılar, Yıldız Dağı'nın zirvesine çıktı.

Her yıl profesyonel dağcıların uğrak yeri olan Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nde, bir kez daha Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği tarafından düzenlenen organizasyona ev sahipliği yapıldı. Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinden oluşan 10 kişilik ekip, saatler süren yürüyüşün ardından 2 bin 552 metre yüksekliğindeki Yıldız Dağı Kış Sporları ve Turizm Merkezi'nin zirvesine çıktı. Dağcılar, zirvede Türk bayrağı açtı.

Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilcisi Mehmet Baysal, her yıl geleneksel olarak düzenlenen dağ yürüyüşünü bu kış sezonunda da başarıyla tamamladıklarını söyledi. Dağ yürüyüşünü Yıldız Dağı'nda geleneksel hale getirdiklerini anlatan Baysal, "Zirveye ulaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Bir tarafımızda Tokat, bir tarafımızda Sivas'ın yüksek dağları, Gürlevük Dağı, Beydağı ve Kösedağ görünüyor. Yıldız Dağı Sivas'ın en güzel yerlerinden birisi" dedi.

Dağcılık Federasyonu Sivas İl Temsilciliği üyelerinden Sebahattin Gezegen ise 20 yıldır doğa yürüyüşü yaptıklarını dile getirerek, "Yıldız Dağı Sivas için büyük bir kazanç. Bu bölgede yürüyüş yapmak, zirveye çıkmak ayrı bir keyif veriyor. Tüm sporseverleri bölgeye yürüyüşe bekliyoruz" diye konuştu. DHA-Genel Türkiye-Sivas Eraydın AYTEKİN

2021-03-04 11:30:26



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