Zabıt katiplerinden, hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki



Ayşe Mine EĞÜZ/SİVAS, (DHA)SİVAS Anadolu Büro Çalışanları Sendikası, katıldığı bir televizyon programında zabıt katipleri için kullandığı ifadeler nedeniyle hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki gösterdi.

Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas İl Temsilcisi Mehmet Yıldız ve zabıt katiplerinden oluşan grup adliye binası önünde açıklama yaptı. Sendika üyeleri hukukta yeni reform düzenini tartışmak üzere katıldığı bir televizyon programına zabit katipleri için kullandığı küçümseyici ifadeler nedeni ile hukukçu Ramazan Arıtürk'e tepki gösterdi.

Anadolu Büro Çalışanları Sendikası Sivas İl Temsilcisi Mehmet Yıldız "Bir vakıf üniversitesinin hukuk fakültesinde öğretim üyesi olması nedeniyle eğitimci, avukatlık mesleğini icra ederek de hukukçu bir kimliğe sahip olan Ramazan Arıtürk'ün televizyon programında zabıt katiplerine yönelik olarak 'Lise mezunları, sadece hakimin getir götürüne bakarlar' şeklindeki sözleri Arıtürk'ün zabıt katipliği hakkında en ufak bir bilgisi olmadığını ortaya koymuştur. Bir zabıt katibinin lise mezunu olması, yaptığı işte başarısız olacağı veya vasıfsız olduğu anlamını taşımaz. Ramazan Arıtürk'ten adliyelerin bel kemiği olan bütün zabıt katipleri adına özür bekliyoruz. Yine bu hususta zabıt katiplerinin her önüne gelenin açıklamalarla ağızlarda sakız edilmesi ve zabıt katiplerinin sahipsiz olmadığının gösterilmesi açısından Adalet Bakanımız Sayın Abdülhamit Gül'ün de zabıt katiplerine sahip çıkmasını bekliyoruz" dedi. DHA-Genel Türkiye-Sivas Ayşe Mine EĞÜZ

2021-03-04 14:52:45



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