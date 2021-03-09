Sivas’tan çok Sivaslı İstanbul’da yaşıyor TÜİK verilerine göre Sivas’ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Sivas’tan çok Sivaslı İstanbul’da yaşıyor TÜİK verilerine göre Sivas’ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu

İHA

Sivas’tan çok Sivaslı İstanbul’da yaşıyor TÜİK verilerine göre Sivas’ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu

TÜİK verilerine göre Sivas’ta 564 bin 444 Sivaslı yaşarken İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı ise 629 bin 795 oldu.
Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) Kayseri Bölge Müdürü Mustafa Uslu, Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi (ADNKS) kayıtlarına göre, 2021 yılının başı itibariyle, Sivas nüfusuna kayıtlı olan toplam kişi sayısını 1 milyon 961 bin 419 olarak açıkladı. Uslu, Sivas nüfusuna kayıtlı Sivaslıların 564 bin 444’ünün Sivas’ta, 1 milyon 396 bin 975’inin ise başka illerde yaşadığını belirtti. Sivaslılar ise vatandaşların iş bulmak için büyük şehirlere göç ettiğini söylüyor.

En çok Sivaslı İstanbul’da
TÜİK verilerine Sivaslıların yüzde 55’i İstanbul’da, yüzde 11,4’ü ise Ankara’da ikamet ediyor. İstanbul’da 768 bin 338, Ankara’da 159 bin 644 Sivaslı yaşıyor. Bu iki şehri, 92 bin 233 ile Kayseri ve 79 bin 532 Sivaslı ile İzmir takip ediyor.

En son tercih Ardahan
ADNKS verilerine göre; sadece İstanbul’da yaşayan Sivaslı sayısı, 629 bin 795 olan Sivas İlinin toplam nüfusundan yaklaşık olarak 150 bin kişi daha fazla iken, diğer illerde yaşayan toplam Sivaslı sayısı ise Sivas nüfusunun 2 katından fazla. Sivaslıların en az sayıda yaşadığı iller ise; 189 kişi ile Ardahan, 191 kişi ile Kilis ve 281 kişi ile Bayburt.

Sivas’ta yüzde 10 bayancı
2021 yılının başı itibariyle ADNKS verilerine göre Sivas’ta toplamda 629 bin 975 kişi ikamet ediyor. Bunun nüfusun 564 bin 444’ü Sivas nüfusuna kayıtlı iken, 65 bin 351 kişisi ise başka illerin nüfusuna kayıtlı.

Sivas’ta en çok Tokatlı var
ADNKS verilerine göre Sivas’ta; 6 bin 732 Tokatlı, 4 bin 959 Kayserili ve 4 bin 955 Malatyalı yaşıyor. Bu 3 il, Sivaslı olmayıp Sivas’ta yaşayanların dörtte birini oluşturuyor. Bunların yanı sıra Sivas’ta 3 bin 437 Yozgatlı ve 2 bin 571 Kahramanmaraşlı ikamet ediyor. Sivas’ta, sadece 36 kişi ile en az sayıda yaşayanlar ise Yalovalılar. Bu ili ise 88 kişi Edirne ve 99 kişi ile de Kırklareli takip ediyor.

"İş bulurum umuduyla büyük şehirlere göç ediyorlar''
Vatandaşlardan İbrahim Karahan, "Sivaslıların İstanbul’u tercih etmesinin sebebi bence burada iş imkanının ve fabrikaların fazla olmamasından kaynaklı olduğunu düşünüyorum. İş istidamı fazla yok, olan istihdamlar da büyük şehirlere çekiliyor. Yatırımcı burayı tercih etmiyor bence bundan '' şeklinde konuştu.
İlyas Zeki ise, "Burada en önemli etkenin ben iş ve iş yeri olduğunu düşünüyorum. Yatırım eksikliğinin olduğunu görüyorum çünkü kamu yatırımlarının az olduğundan dolayı. İş yeri olsa da mevsimlik iş yerleri oluyor. Burada ki insanlar çalışmak için büyük şehirlere gidiyorlar. Daha önceden planlanmış bir senaryo vardı. Toprağı insandan uzaklaştırma buda eğitimin merkeze çekilmesiyle oluşturuldu, dolayısıyla topraklarımız bir nevi sahipsiz bırakılmış oldu. Çünkü insanlar çocuklarını okula gönderebilmek için merkeze geliyorlar. Fakat iş yeri olmağı için iş bulurum umuduyla büyük şehirlere göç ediyorlar bundan dolayı Sivaslılar dışarda daha fazla. Mesela benim ailemin tamamı dışarda. Biz 12 aileyiz şu an da 12’side dışarda bit tek ben geriye dönüş yaptım. Memleket hasreti ağır bastığından dolayı'' dedi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet Üniversitesi’nde yapılacak Sivas Cumhuriyet Üniversitesi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu’nda Sivas Ziraat Odasına kayıtlı çiftçilerin toprak ve sulama suyu tahlilleri yapılacak.
YEREL HABERLER Toprak ve sulama suyu tahlilleri Cumhuriyet ...
Zamana meydan okuyan ev, tavanı ile dikkat çekiyor Sivas’ın Ulaş ilçesi Yenikarahisar köyünde bulunan 1.5 asırlık ev zamana meydan okurken ‘Çatma’ yöntemiyle yapılan tavanı sayesinde, içerisinde yaşayanları yazın serin kışın ise sıcak tutuyor
YEREL HABERLER Zamana meydan okuyan ev, tavanı ile dikkat ...
Dünya’daki Mars’ta kış güzelliği
YEREL HABERLER Dünya’daki Mars’ta kış güzelliği
Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
YEREL HABERLER Sivas Belediyespor, Turgutluspor maçına hazır
Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye Sivas’ın Gürün ilçesi Belediye Başkanı Nami Çiftçi Kadınlar günü dolayısıyla belediye binasında çalışan kadınlara hediye takdim etti
YEREL HABERLER Başkan Çiftçi'den kadın çalışanlara hediye Sivas’ın ...
Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 lira ceza
YEREL HABERLER Çiftlik evinde kumara jandarma baskını; 48 bin 950 ...
Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL
YEREL HABERLER Hem kumar hem pandemi, toplam ceza 48 bin 950 TL
SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir değer” Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ) Rektörü Prof. Dr. Alim Yıldız “8 Mart Dünya Kadınlar Günü” sebebiyle üniversitenin kadın yöneticileri ile bir araya geldi. Rektör Yıldız, yaptığı açılmada kadınların toplum için önemli bir değer olduğunu söyledi
YEREL HABERLER SCÜ Rektörü Yıldız: “Kadınlar toplum için önemli bir ...
Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç birliği Sivas Belediyesi ve Sivas Barosu arasında kadın ve çocuğa yönelik şiddetle mücadele kapsamında iş birliği protokolü imzalandı.
YEREL HABERLER Kadın ve çocuğa yönelik şiddete karşı güç ...
Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
YEREL HABERLER Sivas'ta, Kadınlar Günü'ne karanfilli kutlama
Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
YEREL HABERLER Sivas’ta 8 Mart Kadınlar Günü
Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
YEREL HABERLER Sivas'ta, jandarmadan kadın sürücü ve yolculara çiçek
Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ilçesinde cirit idmanı sırasında iki atın çarpışması sonucu bir kişi yaralandı, atların çarpışması anı kameraya yansıdı
YEREL HABERLER Atlar çarpıştı: 1 yaralı Sivas’ın Altınyayla ...
Atletizm de Sivas’ın enleri seçildi
YEREL HABERLER Atletizm de Sivas’ın enleri seçildi
Belediyeden okullara 600 adet atık kutusu Sivas Belediyesi ‘Sıfır Atık Projesi’ kapsamında kent merkezinde bulunan okullara 600 adet plastik, cam, kağıt ve atık pil kutusu yerleştirdi
YEREL HABERLER Belediyeden okullara 600 adet atık kutusu Sivas ...
Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin lira ceza Sivas’ta uyuşturucu etkisiyle araç kullanan sürücüye 6 bin 909 lira para ceza kesilirken ehliyetine ise 5 yıl süre ile el konuldu
YEREL HABERLER Uyuşturucu etkisinde araç kullanan sürücüye 6 bin ...
Çöpten elektrik üretip 5 milyon lira tasarruf ettiler Sivas Belediyesi ülke ekonomisine ve belediye bütçesine katkı sağlayan ÇöpGazı Elektrik Üretim Tesisi'nde yaklaşık 10 bin hanenin elektrik ihtiyacını karşılanırken, 5 milyon Lira tasarruf elde etti
YEREL HABERLER Çöpten elektrik üretip 5 milyon lira tasarruf ...
Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, dikkat Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Nadir Cömert, rahim kanserinin en sık görülen jinekolojik kanser olduğunu ifade ederek sıklıkla menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görüldüğünüm söyledi
YEREL HABERLER Menopoz sonrası dönemdeki kadınlarda görülüyor, ...
157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL kazandıracak Yapımı devam eden Elbeyli göletinin tamamlanması ile bin 790 dekar tarım arazisi suyla buluşacak, 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL katkı sağlanacak.
YEREL HABERLER 157 kişilik istihdamla ülke ekonomisine 2 milyon TL ...
Büşra'nın hedefi, Sivas'ın en iyi erkek kuaförü olmak
YEREL HABERLER Büşra'nın hedefi, Sivas'ın en iyi erkek kuaförü olmak
Biten kısıtlamanın tadını böyle çıkarttılar Sivaslılar, hafta sonu kısıtlamasının sona ermesinin ardından Yıldız Dağı Kayak Merkezinde doyasıya eğlendi
YEREL HABERLER Biten kısıtlamanın tadını böyle ...
Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor
YEREL HABERLER Sivasspor 6 maçtır yenilmiyor
Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın incelenmesini istiyor Tarla sürerken tesadüfen bulunan esrarengiz taş normalinden daha ağır, mıknatıs yapışıyor, yüksek ısıda kor halini alıyor, soğuduğunda ise yeniden taşlaşıyor
YEREL HABERLER Tarla sürerken tesadüfen buldu, esrarengiz taşın ...
Yiğidolar ligde 13. kez berabere kaldı
YEREL HABERLER Yiğidolar ligde 13. kez berabere kaldı