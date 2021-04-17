575 parça kaçak malzeme ele geçirildi

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Sivas’ta polis tarafından yapılan çalışmada gümrük kaçağı 575 parça elektrikli araç gereç ele geçirildi.

Sivas İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları takip neticesinde kaçakçılık yaptığı düşünülen S.T.’ye ait adreslere baskın düzenledi. Düzenlenen baskında 124 şarjlı matkap, 29 kablolu matkap, 30 spiral olmak üzere benzer nitelikte toplamda 575 gümrük kaçağı elektrikli araç gereç ele geçirildi. Malzemelere el konulurken S.T. hakkında işlem başlatıldı.

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