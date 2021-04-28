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Sivas’ta madımak sezonu açıldı Sivas’ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti. Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti

İHA

Sivas’ta madımak sezonu açıldı Sivas’ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti. Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti

Sivas’ın meşhur madımak bitkisi baharın gelmesiyle yetişti. Vatandaşlar madımak hasadı için doğaya akın etti.
Sivas’ta baharın gelmesiyle birlikte madımak sezonu açıldı. Doğada kendiliğinden yetişen ve insan sağlığına birçok faydası olan madımak bitkisinin hasadına başlandı. Sivas’ın İmranlı ilçesinde vatandaşlar çeşitli yemekleri yapılan madımak bitkisini toplamak için doğaya akın etti. Şehir hayatından bunalan ve doğada vakit geçirmek isteyen vatandaşlarda madımak toplamak için kendilerini doğaya bıraktı. Vatandaşlar madımağı toplayarak hem lezzetli yemekler yapıyor hem de satarak aile ekonomisine katkı sağlıyor. Yurt içi ve yurt dışından alınan siparişler yetiştirilmeye çalışılıyor.
Büyük şehirlerden bunalanlar doğada madımak hasadı yapıyor
Madımak toplayan vatandaş, “Bölge endemik bitki ve doğası olan bir yer. 3 bölgenin birleşim noktasında. Rakım çok yüksek. Kendine ait bir çiçek florası ve bitki örtüsü var. Bu nedenle İmranlı’da ki madımak diğer yörelere göre çok daha insan sağlığına faydalı bir bitki. Herkesi madımak toplamaya, burada doğayla buluşmaya davet ediyoruz. Büyük şehirlerde bunalan dostlarımızın hepsi uçsuz bucaksız Kızıl Irmağın kenarında hayatı güzelleştiriyoruz’’ dedi.
Madımak hasadı yapan başka bir vatandaş ise, “Topladığımız madımaklarla hanımlar gerek evlerine katkı gerekse ev ekonomisine katkı sağlamak için bir araya geldik ve madımak topladık. Şehir dışından siparişlerimiz var. Oraya göndereceğiz. Yurt dışından siparişler alıyoruz. Konum itibariyle İmranlı’da bu madımağı değerlendirmeye çalışıyoruz’’ şeklinde konuştu.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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