Arazi anlaşmazlığı kanlı bitti, oğlu öldü babası ağır yaralı

Sivas'ta arazi anlaşmazlığı yüzünden akrabalar arasında çıkan silahlı kavgada 1 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi de ağır yaralandı.

Edinilen bilgiye göre olay, öğle saatlerinde Yıldızeli ilçesi İgnebey köyünde meydana geldi. Akraba ve komşu olan Halil Y. (52) ve oğlu M.Y. (16) ve Rıza Y. (48) ile oğlu Kadir Y. (23) arasında tartışma yaşandı. Tartışma kavgaya dönüşünce Halil Y. evinden aldığı silahla baba ve oğlunun üzerine 4 el ateş etti. 23 yaşındaki Kadir Y. olay yerinde hayatını kaybederken, babası Rıza Y. ise ağır yaralandı. Şüpheli jandarma ekipleri tarafından suç aletiyle birlikte yaralanarak gözaltına alındı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.