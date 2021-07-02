Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı

İHA

Madımak olayında hayatını kaybedenler anıldı Sivas’ta 2 Temmuz 1993 yılında Madımak otelinde yaşanan olaylarla hayatlarını kaybeden 37 kişi düzenlenen etkinlikle anıldı

Sivas’ta Madımak olaylarında hayatını kaybeden 37 kişi, olayların 28. yıl dönümünde düzenlenen etkinlikle anıldı.
2 Temmuz 1993 tarihinde Pir Sultan Abdal Şenlikleri sırasında yaşanan olaylarda Madımak Oteli içerisinde 33 şair, yazar, ozan, 2 otel personeli ve otel dışında 2 kişi olmak üzere 37 kişi hayatını kaybetmişti. Madımak olaylarında hayatını kaybedenler için olayların 28. yıl dönümünde anma etkinlikleri düzenlendi.
İlk olarak Sivas Valisi Salih Ayhan ve il protokolü bugün Bilim ve Kültür Merkezi olarak kullanılan Madımak Oteli'ne giderek, olaylarda hayatını kaybedenler için oluşturulan köşeye karanfil bıraktı, dua etti. Etkinliğe Sivas Belediye Başkanı Hilmi Bilgin, Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve siyasi partilerin il başkanları katıldı.
Anma programında konuşan Sivas Valisi Salih Ayhan, 28 yıl önce yaşanan acının herkesin ortak acısı olduğunu belirtip, “Selçuklu Devleti’nin Darü’l A’la’sı, Osmanlı İmparatorluğu’nun eyalet merkezi, Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Anadolu’nun birlik ve dirlik yurdu olan Sivas’ımızda bundan 28 yıl önce müessif bir olay oldu. Bu topraklara, karanlık eller tarihimizin her döneminde kavgayı, kini, zulmü ekmeye çalıştı. Bu tür olayları kaşıyan şer güçler hep oldu ve olmaya da devam edeceklerdir. O dönemki şartlara baktığımızda ülkemizi, birlik beraberliğimizi bölmek isteyenler, derin provokasyonlar planlayarak Türkiye'nin farklı yerlerinde gerçekleştirdiler. 28 yıl boyunca da bu acı bizi ayrıştırmadı, bütünleştirdi ve beraberliğimizi pekiştirmiş oldu. Bu acı tüm ülkemizin ve tüm insanlığın acısıdır. Bu topraklarda Pir Sultanlar, Aşık Veyseller yetişti. Onlardan sevgi hoşgörü dışında hiçbir kelime duymadık. Biz onların sevgi ve hoşgörüsü ile yoğrulduk. Bu olayın hiç şüphesiz en büyük mağduru hayatını kaybeden insanlar ve olayların aileleri. Ama en az onlar kadar mağdur olan bir kesim var ki o da Sivas şehri ve Sivas halkı. Sivas şehrinin, Sivas halkının bu olayla uzaktan yakından alakası yok. Bu acı hem bizim, hem Sivas’ımızın, hem insanlığın ortak acısı. Bugün her yıl olduğu gibi acımızı paylaşarak, acı üzerine de birlik ve beraberliğinizi pekiştirerek, bir daha böyle müessif olaylar olmamasını sağlamaya çalışıyoruz ve olmayacağına inanıyoruz. Biz barışı, kardeşliği ve huzuru ekmek ve bunu tesis etmekle mükellefiz. 28 yıldır olduğu gibi bu yılda acımızı paylaşacağız, bu acı tüm Sivas'ın, bu dert tüm Türkiye'nin derdi, bu acı tüm insanlığın acısı çerçevesinde değerlendirip, birlik beraberliğimizi daha da artırarak devam edeceğiz” şeklinde konuştu.
Cem Vakfı Genel Başkan Vekili Süleyman Güzel ise konuşmasında, “Bugün burada andığımız canların 28 yıl önce, Çorum’da, Erzincan’da, Başbağlar’daki olaylar hep aynıdır. Umut ediyoruz ki ülkemizin birliği bütünlüğü bozulmasın. Burada hayatlarını kaybeden canları rahmet ve şükranla anıyorum” ifadelerine yer verdi.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

SCÜ eğitime hız kazandırıyor Sivas Cumhuriyet Üniversitesi (SCÜ), online jüri ismi verilen çevrim içi sınav sistemi ile lisansüstü sınavları online olarak gerçekleştiriyor
YEREL HABERLER SCÜ eğitime hız kazandırıyor Sivas Cumhuriyet ...
Din görevlileri bir araya geldi Sivas İl Müftülüğü tarafından organize edilen Bölgesel Din Görevlileri Cami Toplantısının ilki gerçekleştirildi. 32 caminin görevlilerinin katıldığı toplantıda yürütülen çalışmalar ele alındı.
YEREL HABERLER Din görevlileri bir araya geldi Sivas İl Müftülüğü ...
TDV, Sivas’ta kurban bağış standı açtı Sivas kent meydanında Türkiye Diyanet Vakfı vekalet yoluyla kurban kesim organizasyonu tanıtım ve bağış standı açıldı.
YEREL HABERLER TDV, Sivas’ta kurban bağış standı açtı Sivas kent ...
Başkan Deveci Ankara’da Sivas Şehit Aileleri ve Gaziler Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Dernek Başkanı Fatih Deveci, şehit ailelerinin istek ve taleplerinin giderilmesi için Ankara’ya gitti
YEREL HABERLER Başkan Deveci Ankara’da Sivas Şehit Aileleri ve ...
Zara'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
YEREL HABERLER Zara'da uyuşturucu operasyonunda 4 gözaltı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı (2)
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını ...
Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
YEREL HABERLER Sivasspor yeni sezon hazırlıklarına başladı
Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını kaybedenler anıldı
YEREL HABERLER Sivas Olaylarının 28'inci yılında, hayatını ...
Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
YEREL HABERLER Issac Cofie 2 yıl daha Sivasspor’da
Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ilçesi Kalın köyünde bulunan Kandil Sırtı, “Nitelikli Doğal Koruma Alanı” olarak tescil edildi
YEREL HABERLER Kandil Sırtı koruma altına alındı Sivas’ın Yıldızeli ...
Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten sert müdahale
YEREL HABERLER Kavgayı görüntülemek isteyen gazetecilere polisten ...
Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas Valisi Salih Ayhan: "Basının haber alma ve yayma özgürlüğü engellenemez. Yaşanan olayın sorumluları hakkında gereken inceleme yapılacaktır" Sivas’ta iki gurup arasında yaşanan kavgayı görüntülemek isteyen gazeteciler, tarafların değil polislerin saldırısına maruz kaldı
YEREL HABERLER Polisler görevini yapan gazetecileri tartakladı Sivas ...
Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada yaralanan 4 liseli taburcu oldu
YEREL HABERLER Mezuniyet fotoğraf çekiminden dönerken kazada ...
Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ilçesinde seyir halindeki bir otomobilde aniden başlayan yangın paniğe neden oldu.
YEREL HABERLER Yanan otomobil paniğe neden oldu Sivas'ın Suşehri ...
Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe çarptı Sivas’ta direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücü elektrik direğine çarptı
YEREL HABERLER Direksiyon hakimiyetini kaybetti, direğe ...
Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından kurtarıldı Sivas’ta kuyuya düşen 4 keçi AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı
YEREL HABERLER Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından ...
Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber oldu Sivas’ın Zara ilçesinde heyelan sebebiyle kapanan köy yolu İlçe Özel İdaresi ekipleri tarafından temizlenerek ulaşıma açıldı
YEREL HABERLER Heyelan köy yolunu kapattı, ekipler seferber ...
Sivas’ta kene ölüme neden oldu, hayatını kaybedenlerin sayısı 12’ye yükseldi Sivas’ta bir süredir hastanede Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığı şüphesiyle tedavi gören M.A. hayatını kaybetti, KKKA’dan dolayı ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi
YEREL HABERLER Sivas’ta kene ölüme neden oldu, hayatını ...
20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
YEREL HABERLER 20 yıl önce ellerine doğan Cemre'ye doğum yaptırdı
Tarihi köprüde içler acısı görüntüler Sivas kent merkezi yakınlarında bulunan tarihi köprüye sprey boyayla yazılan yazılar tarih severleri üzüyor
YEREL HABERLER Tarihi köprüde içler acısı görüntüler Sivas kent ...
Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendi, o eseri kaleme aldı Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın bir konuşmasından etkilenen Sivaslı tarihçi- sınıf öğretmeni, gençlerin Türk milletinin gizli kalmış hazinelerinden Nuri Demirağ’ı tanıyıp örnek almaları için bir kitap kaleme aldı
YEREL HABERLER Cumhurbaşkanı'nın konuşmasından etkilendi, o eseri ...
Sivasspor’da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da Volkan Eğri sağlık kontrolünden geçti
Sivasspor’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
YEREL HABERLER Sivasspor’da 3 futbolcu sağlık kontrolünden geçti
Sivas Valisi Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Herhangi bir kısıtlama yok
YEREL HABERLER Sivas Valisi Ayhan'dan 2 Temmuz açıklaması: Herhangi ...