Sivas'ta aşılama oranı yüzde 60 oldu



SİVAS, (DHA)SİVAS´ta, koronavirüsle mücadele kapsamında yapılan aşılama, yüzde 60´a ulaştı. Kentte 1´inci doz aşı uygulanan kişi sayısı 269 bin 469, 2´nci doz aşı uygulanan kişi sayısı ise 130 bin 357 oldu. Vali Salih Ayhan, 2 Temmuz itibarıyla dışarıdan gelen misafirlerle birlikte kent nüfusunun 2 katına çıktığını belirterek, "15 Temmuz'a kadar oranı yüzde 70'e çıkarmayı hedefliyoruz" dedi.

Sağlık Bakanlığı´nca 18 yaş ve üzerindekilerin aşılanması kararının alınmasıyla ülke genelinde aşılama çalışmaları ivme kazandı. Sivas'ta salgının kontrolü ve aşılamada gelinen son durumu değerlendirmek için Vali Salih Ayhan, Vali Yardımcısı Yunus Emre Temel, İl Sağlık Müdürü Selçuk Moğulkoç, Numune Hastanesi Başhekimi Prof. Dr. Kenan Kaygusuz ve Halk Sağlığı Başkanı Sefa Metin bir araya geldi.

'VAKA SAYILARI BÜYÜK ORANDA DÜŞTÜ'

Vali Salih Ayhan, Türkiye genelinde olduğu gibi Sivas´ta da salgının kontrolü noktasında başarılı süreç yönetildiğini belirterek, "Yatan hasta sayısı ve günlük yapılan testler dikkate alındığında, yaz yoğunluğu olmasına rağmen salgının seyrinin azaldığını ifade etmek istiyorum. Salgın döneminde azim ve gayretle çalışan sağlık çalışanlarına emekleri için teşekkür ediyorum. İlimizin nüfusu 2 Temmuz itibarıyla 2 katına çıktı. Nüfus artışı daha önceleri bizleri çok ciddi anlamda tedirgin ediyordu ancak alınan tedbirler ve aşılama oranının yüksek olması nedeniyle vaka sayılarında düşüş yaşanmaya başlandı" dedi.

15 TEMMUZ'A KADAR YÜZDE 70 HEDEFİ

İl genelinde aşılama oranının yüzde 60´a kadar çıktığını kaydeden Vali Ayhan, "Coğrafyamız çok geniş olmasına rağmen hastanelerimizde vatandaşımıza aşıya ulaşım konusunda en iyi illerden bir tanesiyiz. Sağlık Bakanlığı'mızın 15 Temmuz'a kadar halkımızın yüzde 70´ini aşılama hedefi var. İnşallah Sivas olarak biz de önümüzdeki 2 hafta içinde bu hedefe ulaşacağız. Bazı vatandaşlarımızın aşı ile ilgili bilgi kirliliğine itibar etmemelerini, bilim insanlarına kulak vermelerini istiyoruz. Şehrin valisi olarak bende 3'üncü doz aşımı yakında olacağım. Normalleşen hayatın devam etmesi için herkesin üzerine düşen görevi yapması gerekiyor. Tedbirleri elden bırakmayalım. İnşallah eylül ayında okullar açılacak, hayat daha da normalleşecek" diye konuştu.DHA-Genel Türkiye-Sivas Arife Defne ARSLAN

2021-07-02 17:33:21



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