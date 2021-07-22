Cesur kedi apartmana girmek isteyen tilkiye böyle ders verdi

Rize ve Artvin sele teslim oldu! Dereler taştı, yollar kapandı

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiyi fark eden kedi, tilkiye arkadan yaklaşarak üzerine atladı.

Sivas’ta bir apartmana girmeye çalışan tilkiye saldıran kedi izleyenleri şaşkınlığa uğrattı. Kedinin merdivenlerden inmesinin ardından tilki apartmana girmeye çalıştı. Apartmanın kapısına doğru ilerleyen tilki cesur kedinin saldırısına uğradı. Tilkiye arkadan yaklaşan kedi bir anda üzerine atladı. Kedi patileriyle tilkiyi tokatlayarak merdivenlerden aşağı indirdi. Neye uğradığını şaşıran tilki bölgeden uzaklaşırken apartmana giren tilkiyi püskürten cesur kedi ise bir süre merdivenlerde bekledi. O anlar ise apartmanın güvenlik kamerasına yansıdı.

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Sivas haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Sivas Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.