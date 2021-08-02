Sivas'ta bu alanlarda yasak kaldırıldı Sivas’ta Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe gibi kontrollü mesire alanlarında mangal ve semaver yakma yasağı kaldırıldı.

Sivas’ta Sıcak Çermik ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe gibi kontrollü mesire alanlarında mangal ve semaver yakma yasağı kaldırıldı.
Sivas Valiliği geçtiğimiz günlerde orman yangınları nedeniyle kentte bulunan mesire alanlarında mangal ve semaver yakmayı yasaklamıştı. Valiliğin sosyal medya hesabından yaptığı duyuru kapsamında kontrollü mesire alanlarındaki yasaklar kaldırıldı. Sivas Valiliği sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “ Sıcak ve Soğuk Çermik Kaplıcaları, Paşabahçe, Kurt Deresi, Osman Seçilmiş Parkı, Karşıyaka Azerbaycan Karabağ Parkı Kontrollü mesire alanları olduğundan bu bölgelerde mangal, semaver, piknik tüpü gibi araçları kullanma yasağı kaldırılmıştır’’ ifadelerine yer verildi.
-
Son Dakika
-
Canlı Yayın
- Gündem
- Ekonomi
-
Dünya
-
Spor
- Futbol
- Basketbol
- Tenis
-
Voleybol
-
NBA
-
Tokyo 2020
-
Fikstür
-
Yazarlar
-
Video
- Magazin
-
Soru Bankası
-
Gastro
-
Kadın
- Sağlık
-
Yazarlar
-
Yaşam
-
Çocuk
- Teknoloji
-
Kültür Sanat
-
Röportajlar
-
Grafik Haber
- Galeri
- Video
- Akıl Oyunları
-
Yerel Haberler
- Servisler
- Portallar
-
Hafta Sonu
- 7x24
-
Vefat
-
Künye
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.